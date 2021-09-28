Против журналистки возбудили дело за частушку в Instagram

Против специального корреспондента хабаровской «Просто газеты» Татьяны Хлестуновой завели административное дело за стишок (по типу частушки). Речь идёт о статье о хулиганстве (ч.3 ст. 20.1 КоАП). Журналистке грозит административный штраф в размере от 30 до 100 тыс. руб.

По информации Профсоюза журналистов и работников СМИ, дело возбудили на основании рапорта полковника полиции В. В. Морозова, который обнаружил, что в Instagram Хлестуновой распространена информация, якобы «выражающаяся в неприличной форме, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность» и демонстирующая «явное неуважение к обществу, а именно Хлестунова зачитывает (напевает) стихотворение, содержащее нецензурную брань».

Сейчас назначена лингвистическая экспертиза матерного стишка. Эксперт должен будет ответить на вопрос о наличии в частушке табуированной лексики, оскорбляющей общественную нравственность.

В декабре прошлого года Хлестунову арестовывали на 10 суток по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорту и пешеходам). В знак протеста она объявила голодовку в спецприёмнике. Позднее журналистка выиграла апелляцию, и её арест отменили.