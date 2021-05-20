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May 20, 2021, 3:19 p.m.

Роскомнадзор за чужую цитату без пометки «иноагент» хочет оштрафовать главреда красноярского СМИ

В новости о доходах депутатов Госдумы в коронавирусный год была приведена фраза доктора политических наук ВШЭ Юлия Нисневича, где он ссылался на данные Transparency Intl Russia, не сказав о внесении организации в реестр «НКО, выполняющих функции иностранного агента».

Роскомнадзор решил составить административный протокол на главного редактора «ТВК Красноярск» Марию Бухтуеву по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП). Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на Facebook гендиректора телеканала Вадима Вострова.

Бухтуевой вменяют правонарушение в связи с отсутствием маркировки «иностранный агент» при упоминании «Трансперенси интернешнл» в материале «Пандемия не затронула: эксперт об увеличении доходов депутатов Госдумы в коронавирусный год».

Эта публикация является перепечаткой комментария доктора политических наук ВШЭ Юлия Нисневича. В комментарии Нисневич говорил об организациях, которые следят за декларациями парламентариев: «Есть отдельные организации, которые их отслеживают, есть „Декларатор“ знаменитый от „Трансперенси Интернешнл Россия“, где из года в год ведут реестр доходов, как они меняются, куда они уходят».

Российское отделение Transparency International («ТИ-Р») признали «иностранным агентом» в начале апреля текущего года. «ТИ-Р» включили в реестр по представлению Таганской межрайонной прокуратуры, которая посчитала, что получающая зарубежное финансирование организация занимается политической деятельностью. В частности, сотрудники прокуратуры сочли предложение «ТИ-Р» отменить статус «иностранных агентов» для НКО попыткой повлиять на органы власти.

Роскомнадзор СМИ 14-ФЗ иностранный агент 327-ФЗ 481-ФЗ Красноярск штраф

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