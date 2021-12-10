Законопроект о штрафах за использование иностранных спутниковых систем принят в I чтении

Государственная дума поддержала в первом чтении правительственный законопроект №1086353-7, предусматривающий введение административных штрафов до миллиона рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему.

Как указано в пояснительной записке, документ направлен на выполнение плана мероприятий, направленных на предотвращение угроз национальной безопасности, обусловленных использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» на территории РФ в соответствии с поручением Правительства России.

Согласно законопроекту, штраф для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему, а также уклоняющихся от обязанности сформировать российский сегмент такой системы, составит для должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Авторы документа напоминают, что постановлением кабмина от 2019 года на оператора связи, работающего в России и использующего иностранную спутниковую систему, возложена обязанность по формированию российского сегмента данной системы, а также пропуску трафика, формируемого терминалами на территории РФ.



«Включая станции иностранных абонентов, с которыми российским оператором связи не заключен договор об оказании услуг связи и которые находятся в роуминге на российской территории, через станцию сопряжения российского оператора связи», — следует из документа.

Данный документ почти дословно повторяет основные положения предложенного кабмином в июне 2019 года законопроекта, который получил отрицательное заключение об оценке регулирующео воздействия (ОРВ) со стороны Минэкономразвития.