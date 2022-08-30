Суд оштрафовал Twitch за отказ удалять интервью с Арестовичем

Сервис прямых трансляций Twitch оштрафован на 3 млн рублей за отказ удалить интервью с помощником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

В судебном участке мирового судьи номер 422 Москвы, где было принято соответствующее решение, сообщили:

«Суд признал виновным Twitch Interactive Inc. по ч. 2. ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ") и назначил наказание в виде штрафа в 3 млн рублей».

В указанном интервью содержалась «недостоверная информация о специальной военной операции российских военнослужащих на Донбассе».

Как и в большинстве подобных дел, касающихся иностранных интернет-компаний, председательствовал в суде мировой судья Тимур Вахрамеев.

Для Twitch это не первый подобный протокол. Так, 16 августа сервис оштрафовали на 2 млн руб. за неудаление информации об украинских событиях, которую власти посчитали недостоверной.