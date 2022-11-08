Интернет-сервисы предлагают штрафовать за отказ устанавливать счётчик аудитории

Группа депутатов, в состав которой входит член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, внесла в парламент законопроект №228934-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Документом предлагается ввести административную ответственность для владельцев информационных ресурсов, объём аудитории которых подлежит исследованию, если они не обеспечили уполномоченной организации по исследованию объёма аудитории возможности для «проведения исследований объёма аудитории такого информационного ресурса, в том числе размещённой на нём общедоступной информации, путём установки используемой уполномоченной организацией по исследованию объёма аудитории программы для электронных вычислительных машин, предназначенной для исследования объёма аудитории, и (или) путём предоставления такой уполномоченной организации данных, необходимых и достаточных для проведения исследований».

Отказавшимся ставить такие счётчики интернет-ресурсам будет грозить административный штраф:

гражданам — до 100 тысяч рублей;

должностным лицам — до 200 тыс. руб.;

юридическим лицам — до 1 миллиона рублей.

Кроме того, законопроектом предусматриваются меры административной ответственности за неисполнение рекламораспространителями и операторами рекламных систем обязанностей, связанных с распространением социальной рекламы. Гражданам будет грозить штраф до 100 тыс. руб.; должностным лицам — до 200 тыс.руб.; юрлицам — до 1 млн руб.

«Реализация положений проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации», – заверяют авторы законопроекта.

Закон о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов был внесён депутатом Горелкиным в мае прошлого года и принят спустя два месяца после внесения.

В ноябре того же года Правительство приняло постановление о предоставлении уполномоченной организации по исследованию объема аудитории данных для проведения исследований объема аудитории информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, где описало перечень данных, которые должны быть предоставлены уполномоченной организации и правила предоставления таких данных, а в феврале уже текущего года уполномоченной организацией была выбрана компания Mediascope.

Тогда же комиссия при Роскомнадзору рекомендовала надзорному ведомству включить в реестр 79 информационных ресурсов, объём аудитории которых подлежит исследованию. В том числе 27 аудиовизуальных сервисов, 4 новостных агрегатора (в данный момент их три, т.к. «Яндекс.Новости» на днях были исключены из соответствующего реестра), 8 социальных сетей, 26 зарегистрированных средств массовой информации, 14 иных информационных ресурсов. Перечень не окончательный и может дополняться. Конкретные ресурсы в сообщении указаны не были.

Представители бизнеса негативно восприняли «единый интернет-счётчик», многие увидели в нём средство слежки.