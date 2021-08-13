Бизнес увидел в «едином интернет-счётчике» средство слежки

В разработанном Минцифры порядке подсчёта интернет-аудитории представители бизнеса обнаружили целый ряд избыточных требований, сообщает «Ъ», который ознакомился с отзывами Ассоциации больших данных (АБД) и ассоциации «Интернет-видео», замечаниями Медиакоммуникационного союза (МКС) и позицией Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) относительно проекта постановления правительства, детализирующего порядок работы единого измерителя Рунета.

Объем и состав данных, которые интернет-площадки должны будут передавать единому измерителю рунета, избыточны и нарушают права граждан, утверждают ассоциации участников рынка в отзывах к порядку подсчета аудитории, разработанному Минцифры. Предпола…https://t.co/USVlQUiS6o — Коммерсантъ (@kommersant) August 13, 2021

Закон о едином измерителе интернет-аудитории, получивший неформальное название «счётчик Горелкина» (по фамилии автора — единоросса Антона Горелкина), был принят в июне текущего года, а в середине июля Минцифры приступило к разработке подзаконных актов к нему.

Онлайн-сервисы и операторы связи попросили сократить объём данных для единого счётчика в интернете. По их мнению, он нарушает права.



Эксперты рассказали, что часть сведений подпадает под ФЗ о защите персональных данных, позволяя идентифицировать человекаhttps://t.co/JfndZhk1cm — TJ (@tjournal) August 13, 2021

В одном из проектов речь шла о составе и объеме сведений, которые «единый измеритель» должен получать от интернет-СМИ, аудиовизуальных сервисов и новостных агрегаторов. В частности, это:

идентификатор пользователя и подробные данные о его оборудовании, включая разрешение экрана;

информация о любом посещении ресурса с указанием точного времени и региона;

IP-адрес (если пользователь заходил через браузер);

сведения о контенте, который просматривался, вплоть до перечисления заголовков статей.

В ассоциациях заявили, что этот объем данных избыточен для заявленной цели закона — подсчета аудитории.

Не все сайты обладают требуемыми данными, отметили в «Ассоциации больших данных» (входят «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбер», «Тинькофф» и другие). Геолокация подпадает под тайну связи, а через IP-адреса власти могут установить личность, это нарушает право на неприкосновенность частной жизни.



Закон предполагает сбор данных об объёме аудитории, а проект — о характеристиках конкретных людей. По проекту, идентификатор может выделить из общей аудитории сайта конкретного посетителя и посмотреть сведения о нём, добавляют в Российской ассоциации электронных коммуникаций (входят Microsoft, Apple, Ozon и другие).

«Рекламодатели недоумевают, зачем для измерения аудитории столько информации, которую иногда и сама площадка-то не всегда собирает. Участники рынка говорят, что эти требования избыточны и нарушают права граждан. Ведь хотели собирать данные об общем объеме аудитории, а теперь получаются, что будут собирать данные о каждом конкретном пользователе», — заметил главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев:

«Больше похоже на лукавый способ слежки за пользователями: кто что читал, кто что смотрел, кто куда ходил. Причем это новый уровень внимания "большого брата", когда тот буквально сидит в вашем смартфоне и мотает на ус, что вы читаете и смотрите. Все уже привыкли, что такие данные собирают Google, "Яндекс" и Facebook (и некоторые пользователи пытаются с этим бороться). Но когда такую информацию начнут собирать Роскомнадзор и ФСБ, станет намного хуже».

В Минцифры ответили «Ъ», что перечисленные сведения вообще не относятся к персональным данным, и что «для измерения аудитории нужны обезличенные данные».



Один из источников издания утверждает, что в Минцифры прошло совещание с участниками рынка. Из списка исключили данные об аудитории, пользующейся телеприставками конкретных операторов связи, некоторые данные решили предоставлять «при наличии». По словам источников «Ъ» в компаниях, «уступки были не существенными».



Также Минцифры заявило, что возможность передачи персональных данных и геолокации россиян аудиовизуальными сервисами исключается, а планируется только передача данных о регионе пользователя.



В министерстве отметили, что предоставление данных — это возможная альтернатива для тех ресурсов, которые по каким-то причинам не хотят или не могут устанавливать счетчик измерителя. Кроме того, «в проекте акта специально оговорена ситуация, когда у ресурса, аудитория которого подлежит измерению, отсутствуют те или иные данные, и предусмотрено, что в этом случае по соглашению с уполномоченной организацией могут предоставляться иные данные», добавили в министерстве.



«Минцифры неоднократно подчеркивало, что для целей измерения нужны именно обезличенные данные. Более того, упомянутые в проекте сведения вообще не относятся к персданным. Таким образом, работа над подзаконными актами осуществляется в плановом режиме в диалоге с отраслью и едва ли кто-то из компетентных участников профессиональных дискуссий может быть заинтересован в искусственной скандализации ситуации», — заключили в Минцифры.