Разработан порядок внесения сайтов в «реестр изучения интернет-аудитории»

Разработаны и выложены на общественное обсуждения два подзаконных акта к федеральному закону №266-ФЗ («счётчик Горелкина»), которым вводится единый измеритель аудитории интернет-ресурсов.

Сначала Минцифры выложило проект постановления Правительства "Об утверждении порядка создания, формирования и ведения реестра информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию" определяет Роскомнадзор уполномоченным органом по формированию и ведению реестра информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию.



В данный реестр будут вноситься следующие сведения об информационных ресурсах, используемых для распространения новостей, аудиовизуального или другого контента на русском или других языках РФ:

о сайтах в сети «Интернет»;

о страницах сайтов в сети «Интернет»;

об информационных системах;

о программах для электронных вычислительных машин.

«Реестр информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, ведется в электронной форме и должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации», — сказано в документе.

Перечень содержащиеся в реестре информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, подлежит обязательному обновлению два раза в год (по итогам каждого полугодия) на основании письменных предложений комиссии.

Актуальный перечень содержащихся в реестре ресурсов должен быть размещён на официальном сайте Роскомнадзора.

Дата окончания общественного обсуждения - 29 июля 2021 г. Если у вас есть замечания или предложения, вы можете их оставить на странице документа.

Следующим идёт проект постановления "Об утверждении перечня и порядка предоставления данных, получаемых уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории для проведения исследований объема аудитории информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию".

Владельцы сайтов должны будут предоставить «данные, необходимые для определения объема аудитории информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию» и то же самое, но для СМИ, сайтов с аудиовизуальным контентом и другой общедоступной информацией. Из текста документа не совсем понятно, чем отличаются эти два пункта.



Владельцы должны также выслать Роскомнадзору все типовые данные, касающиеся сервиса, (зачем-то) «данные о пользовательском оборудовании, используемом для доступа к информационному ресурсу, объем аудитории которого подлежит исследованию», наименование ресурса, сведения о каждом факте получения пользователем доступа к информационному ресурсу и т.п.



Там же описан порядок предоставления данных Роскомнадзору.



Дата окончания публичного обсуждения - 11 августа 2021 г. Свои пожелания и замечания можно оставить на странице документа.