Интернету поставят «счётчик Горелкина»

Принят закон об измерении объема интернет-аудитории, в соответствии с которым Роскомнадзор в срок до 1 августа 2021 года должен будет провести в установленном порядке отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории с прекращением полномочий ранее отобранной уполномоченной организации.

Госдума приняла закон о едином измерителе интернет-аудитории https://t.co/cDQWgw9sIx — Агентство Москва (@mskagency) June 17, 2021

Документ №1175409-7 был разработан депутатом-единороссом Антоном Горелкиным «...для обеспечения сопоставимости, открытости, достоверности и полноты данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и иных информационных ресурсов интернете, распространяющих продукцию СМИ, аудиовизуальных произведений и иную общедоступную информацию».

Исследования объема аудитории в интернете будут проводиться на основании методики, утверждаемой Роскомнадзором. Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, также будет формироваться этим ведомством. При этом порядок ведения такого реестра и перечень входящих в него данных будут утверждаться Правительством РФ.

Владелец информационного ресурса в свою очередь будет обязан обеспечить возможность проведения исследований и предоставить необходимые для этого данные. При этом для организации-измерителя законом устанавливается ряд ограничений. В том числе она не вправе использовать данные, полученные от владельцев информресурсов, иначе, чем в целях проведения исследований, а также не может распространять рекламу.

«Реализация положений федерального закона создаст возможность для проведения кроссмедийных исследований аудитории аудиовизуальных произведений и иной информации, распространяемой в сети Интернет и в иных средах распространения, позволит обеспечить сопоставимость получаемых данных, в чем прежде всего заинтересованы участники рынка», — отмечалось в пояснительной записке.

По словам автора инициативы, новое регулирование затронет и зарубежные сервисы, работающие на территории России, «иначе было бы нечестно по отношению к российским компаниям», а также это должно стать одним из критериев «приземления» зарубежных IT-гигантов согласно принятому недавно закону о «филиалах-заложниках».