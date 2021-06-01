Госдума поддержала «счётчик Горелкина»

Российский парламент в первом чтении принял законопроект №1175409-7 о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов. Автором документа выступил единоросс Антон Горелкин.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании в России единого измерителя интернет-аудитории.https://t.co/2bW42LDvRt — Телеспутник (@TelesputnikRu) June 1, 2021

Законопроект предлагает распространить механизм измерения аудитории телеканалов уполномоченной на это организацией на проведение исследования объема аудитории в интернете. Уточняется, что «под исследованием объема аудитории понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории телеканалов, телепрограмм, телепередач, сетевых изданий, а также передача полученных результатов исследований»



Уполномоченная организация, говорится в законопроекте, не вправе будет осуществлять распространение рекламы, а также выступать в качестве представителя или посредника рекламораспространителя.



Регулирование должно коснуться телевизионных каналов, сетевых изданий, новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов.



Предлагается создать реестр информационных ресурсов, объём аудитории которых подлежит исследованию. Формирование его поручат Роскомнадзору. При этом порядок ведения такого реестра и перечень входящих в него данных будут утверждаться Правительством РФ.



Владелец информационного ресурса в свою очередь будет обязан обеспечить возможность проведения исследований и предоставить необходимые для этого данные.



«Реализация положений Федерального закона создаст возможность для проведения кроссмедийных исследований аудитории аудиовизуальных произведений и иной информации, распространяемой в сети Интернет и в иных средах распространения, позволит обеспечить сопоставимость получаемых данных, в чем прежде всего заинтересованы участники рынка», — говорится в пояснительной записке.