Минцифры предлагает ввести оборотные штрафы за отсутствие СОРМ у операторов связи

Минцифры подготовило три пакета поправок: в Налоговый кодекс, КоАП и закон «О связи». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Russia’s Communications Ministry wants to impose turnover-based fines on telecoms that fail to install SORM wiretapping/snooping hardware. It also wants to require FSB approval for new telecoms licenses and raise licensing fees 133x to 1 million rubles. https://t.co/kUogt7l8ti