Минцифры предлагает ввести оборотные штрафы за отсутствие СОРМ у операторов связи

Минцифры подготовило три пакета поправок: в Налоговый кодекс, КоАП и закон «О связи». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Russia’s Communications Ministry wants to impose turnover-based fines on telecoms that fail to install SORM wiretapping/snooping hardware. It also wants to require FSB approval for new telecoms licenses and raise licensing fees 133x to 1 million rubles. https://t.co/kUogt7l8ti — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 9, 2022

Как пишет «Ъ», поправками к Налоговому кодексу предлагается увеличить размер госпошлины на девять видов лицензий по услугам связи — с 7,5 тыс. до 1 млн руб.

Вторым документом вводится оборотный штраф за отсутствие у оператора систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Предлагаемый размер штрафа — от 0,01 до 0,05% от годовой выручки за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее миллиона рублей. В ведомстве также обсуждают возможность в первый раз ограничиться предупреждением.

Третий обязывает операторов связи согласовывать с ФСБ схему построения сети перед тем, как получить лицензию на оказание услуг связи. Раньше оператор сначала получал лицензию, а затем в течение 45 дней настраивал сети и устанавливал необходимое оборудование для СОРМ.

По мнению Минцифры, высокая стоимость лицензии «станет стоп-фактором для нарушителей и защитит граждан от сомнительных услуг». В ведомстве пояснили, что из-за нынешнего небольшого размера госпошлины недобросовестные операторы, когда Роскомнадзор выявляет нарушение, не оплачивают штраф, а заявляют о прекращении лицензии и «с лёгкостью получают новые». Нововведение коснётся только новых операторов. Уже имеющие лицензии будут продлевать их на прежних условиях — за 750 рублей. Действует лицензия до пяти лет.

СОРМ — это системы, которые операторы связи должны устанавливать на своих сетях из-за требований ФСБ. Оборудование позволяет российским силовикам получать доступ к телефонным разговорам, SMS и содержимому интернет-соединений абонентов. «Оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора связи, но небольшие операторы экономят и уклоняются от внедрения СОРМ. Минцифры всегда учитывает интересы рынка, но в вопросе безопасности компромиссов быть не может», — заявили в ведомстве.

Как считают в Минцифры, необходимость согласовывать с ФСБ схему построения сети позволит «начать работу с операторами связи по внедрению СОРМ ещё на этапе получения лицензии, а не постфактум, как это происходит сейчас». «То есть все новые операторы связи будут выходить на рынок уже с установленной СОРМ. И при продлении лицензии у операторов связи тоже будут эти системы», — пояснили в министерстве.

«Вот это новость так новость, – пишет создатель „Эшер II“ Филипп Кулин. – Вкратце, лицензии на связь теперь будут неподъёмными для малого бизнеса». Он также добавляет:

«Но у меня есть вопросик. Там одна из 9 лицензий — оказание телематических услуг связи. Уже определились с тем, что это за зверь, за который теперь хотят миллион? Я 20 лет в телекоме, а не знаю по сей день».

По мнению преподавателя Moscow Digital School Никиты Данилова, изменения не сильно скажутся на деятельности крупных федеральных операторов, поскольку они и так соблюдают требования: «Но стоимость лицензии и оборотные штрафы могут повлечь уход с рынка локальных операторов».

Гендиректор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров считает, что в первую очередь изменения коснутся провайдеров, которые не могут себе позволить потратить несколько миллионов рублей на установку СОРМ: «Им проще каждый раз оформлять лицензии на связь заново». Таких компаний, по его оценке, сейчас в РФ 3–5 тыс.: «Новые нормы вынудят их продать или закрыть бизнес».

Идея установить оборотный штраф за нарушения требований СОРМ выглядит чрезмерной, тем более что это не главная проблема отрасли, полагают в Tele2.

По словам гендиректора «ОрдерКом» Дмитрия Галушко, цена установки СОРМ непосильна для небольших операторов, поэтому введение требований «фактически убьет стартапы в области связи». Еще одним фактором против развития бизнеса, по его мнению, станет необходимость согласования схемы сетей с ФСБ.

Установление обратного штрафа за нарушение требований СОРМ представляется спорным, согласен управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев: «Это решение откроет дискуссию о размере затрат операторов на реализацию СОРМ».