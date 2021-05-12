Депутаты в I чтении одобрили запрет упоминания в СМИ организаций без пометки об их ликвидации или признании террористическими

Поддержан законопроект №1098066-7 об изменениях правил упоминания в СМИ организаций, которые были признаны судом террористическими или ликвидированы. Авторами поправок выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

По словам Хинштейна, законопроект устраняет существующую правовую неопределённость. В настоящий момент законодательством установлено, что любое упоминание запрещённой или ликвидированной экстремистской организации обязательно сопровождается ссылкой на то, что такой организации уже нет или её деятельность запрещена, пояснил Александр Хинштейн:

«В то же время для организаций, признанных террористическими, подобных требований не существует. Это странно и абсурдно по причине того, что терроризм представляет гораздо большую общественную опасность, чем экстремизм. Терроризм является крайней формой экстремизма».

Согласно действующей редакции закона о СМИ, журналистам запрещено распространять информацию об экстремистских организациях без упоминания о том, что их деятельность в стране запрещена. Для нарушителей предусмотрен штраф. Для граждан он составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических — от 40 до 50 тысяч рублей.



Список экстремистских организаций ведет Министерство юстиции РФ. Еще один перечень организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в России террористическими, ведет Федеральная служба безопасности. Формально закон не обязывает СМИ информировать аудиторию о том, что упомянутая организация признана террористической.



«В этой связи мы с коллегами предлагаем распространить существующие сегодня требования на любые упоминания о террористических организациях, чья деятельность в России запрещена или они ликвидированы», — пояснил Александр Хинштейн.



«Мы считаем, что этот шаг — еще одно движение на пути к созданию безопасного интернета, безопасной информационной среды, потому что требование распространится как на средства массовой информации, так и на блогосферу», — добавил депутат.