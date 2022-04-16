Путин подписал закон о штрафах за отождествление действий гитлеровцев и СССР

Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление действий СССР и нацистской Германии. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).
Наказанием для граждан в случае первого правонарушения будет штраф в размере от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., либо административный арест до 15 суток.
Для должностных лиц сумма штрафа составит от 1 тыс. руб. до 4 тыс. руб. Для юрлиц – от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб.
При повторном правонарушении:
Закон, запрещающий отождествление СССР и нацистской Германии, был принят в июле прошлого года. Изменения были внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
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