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16 April 2022

Путин подписал закон о штрафах за отождествление действий гитлеровцев и СССР

Соответствующие высказывания, сделанные в выступлении, публикации в СМИ или интернете, будут наказываться штрафами либо административными арестами.

Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление действий СССР и нацистской Германии. Соответствующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Наказанием для граждан в случае первого правонарушения будет штраф в размере от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., либо административный арест до 15 суток.

Для должностных лиц сумма штрафа составит от 1 тыс. руб. до 4 тыс. руб. Для юрлиц – от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

При повторном правонарушении:

  • Для граждан – штраф от 2,5 тыс. руб. до 5 тыс. руб., либо арест до 15 суток.
  • Для должностных лиц – от 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб., либо дискалификация от шести месяцев до года.
  • Для юрлиц – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

 

Закон, запрещающий отождествление СССР и нацистской Германии, был принят в июле прошлого года. Изменения были внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

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