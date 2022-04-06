Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР с нацистской Германией

Госдума приняла закон о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй Мировой войне.

В соответствии с документом за публичное, сделанное в выступлении, публикации в СМИ или интернете отождествление «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии […], а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы» рядовым гражданам будет грозить максимальный штраф 2 тысячи рублей, либо 15 суток ареста. Для должностных лиц штраф от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Для юрлиц: до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении предлагается: штраф для граждан на сумму от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток; штраф для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей или дисквалификация от шести месяцев до одного года; штраф для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Появление такого закона соавтор законопроекта, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская объясняет так:

«В последние годы «эксперты» из Украины, Польши, стран Прибалтики, местные «политологи» активно клеветали на историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, а сейчас клевета идет против наших Вооруженных Сил, которые борются за денацификацию и демилитаризацию Украины. Когда мы боремся с этими фейками, мы защищаем честь наших солдат, и это самое малое, что мы можем для них сделать. Когда мы боремся с клеветой на Великую Отечественную войну, мы защищаем честь наших дедов и прадедов, которые сами за себя уже постоять не могут».

Закон, запрещающий отождествление СССР и нацистской Германии, был принят в июле прошлого года. Изменения были внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».