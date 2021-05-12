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May 12, 2021, 1:10 p.m.

В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за перевод денег незаконным онлайн-казино

Другой законопроект, вводящий досудебную блокировку сайтов с такими переводами, уже был принят в первом чтении.

Главы двух профильных комитетов Госдумы, Сергей Жигарев (по экономполитике) и Александр Хинштейн (по инфополитике) внесли в парламент законопроект №1169750-7, которым вводятся поправки в КоАП,  устанавливающие адм.ответственность для банков, операторов связи и финансово-кредитных организаций, нарушающих запрет на переводы средств организаторам азартных игр и лотерей. Как уточняет в своём Telegram Хинштейн:

«Этот законопроект дополняет ранее внесённую нами инициативу, позволяющую ФНС России блокировать сайты, через которые идёт оплата нелегальной игры».

Депутат имеет в виду проект закона №1133991-7, принятый в первом чтении во второй половине апреля текущего года. Данная инициатива предполагает включение нарушителей Федеральной налоговой службой в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, а информацию о незаконных операциях налоговики будут направлять в Банк России.

Новый законопроект является «спутником» предыдущего и вводит достаточно крупные штрафы для кредитных организаций, платёжных агентов, операторов связи и операторов почтовой связи за перевод денег, в том числе электронных, в адрес лиц, заключение договоров с которыми запрещено.

Предполагаемые штрафы:

  • для должностных лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей;
  • для юридических лиц - 25-40% от суммы нелегального платежа.

«Правительство РФ законопроект уже поддержало», – подчёркивает Хинштейн.

ФНС штрафы Александр Хинштейн онлайн-казино

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