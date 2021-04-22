Депутаты в I чтении поддержали досудебную блокировку сайтов с переводами незаконным онлайн-казино

Госдума в I чтении поддержала законопроект №1133991-7, которым предлагается внести изменения в статьи Федерального закона № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статьи Федерального закона № 138-ФЗ «О лотереях».



Согласно действующему законодательству, Федеральная налоговая служба России вносит организаторов онлайн-лотерей и азартных игр в интернете в соответствующий перечень. Законопроектом предлагается включить нарушителей в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.



«Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств», — говорится в документе.



Решение о блокировке сайтов будет принимать ФНС, которая получит право направлять в Банк России информацию о выявленных случаях осуществления российскими и иностранными банками онлайн-переводов в пользу лиц из реестра. Сейчас подобная мера допускается только против сайтов самих незаконных лотерей и казино.



Кроме того, предлагается запретить кредитным организациям и операторам связи заключать договоры с онлайн-казино и незаконными интернет-лотереями.

Законопроект был разработан единороссами С.Жигаревым и А.Хинштейном и внесён в Госдуму в марте текущего года. Накануне голосования инфокомитет ГД, главой которого является Хинштейн, поддержал документ и рекомендовал его к первому чтению.

«Мы предлагаем наделить ФНС России дополнительными полномочиями: не только внесудебная блокировка самих игорных площадок, но и сайтов, через которые идет оплата за игру», — написал парламентарий в своём Telegram.