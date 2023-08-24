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24 August 2023

TikTok и Twitch оштрафованы за отказ удалять запрещённую информацию

Первый должен выплатить 2 миллиона рублей за «ЛГБТ-пропаганду», второй — 3 млн рублей за «фейки» о «спецоперации» в Украине,

В судебном участке мирового судьи №422 состоялось рассмотрение административных дел компаний TikTok Pte.Ltd и Twitch Interactive, Inc. Судья Тимур Вахрамеев назначил штрафы в размере 2 млн руб. первой компании, и в размере 3 млн руб. — второй.

Штраф обоим сервисам предусмотрен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации и порядка удаления указанной информации).

Наказание в отношении TikTok связано с отказом удалить с платформы четыре ролика, которые содержат запрещенный контент с «пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей».

Twitch признан виновным в отказе удалить «недостоверные сведения о спецоперации на Украине».

В этот же день на 50 тысяч рублей был оштрафован Telegram. Причиной стало нарушение оборота персональных данных — это первый штраф мессенджера за подобное нарушение. Компанию признали виновной по части 5 статьи 13.11 КоАП РФ («Невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными»). Причиной стало обращение в Роскомнадзор сотрудницы одной Росаккредитации — она заявила, что в одном канале разместили информацию о ее бывшем гражданстве Украины.

соцсети 511-ФЗ Роскомнадзор TikTok Telegram мессенджеры 405-ФЗ Twitch 479-ФЗ ЛГБТ

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