TikTok и Twitch оштрафованы за отказ удалять запрещённую информацию

В судебном участке мирового судьи №422 состоялось рассмотрение административных дел компаний TikTok Pte.Ltd и Twitch Interactive, Inc. Судья Тимур Вахрамеев назначил штрафы в размере 2 млн руб. первой компании, и в размере 3 млн руб. — второй.

Штраф обоим сервисам предусмотрен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации и порядка удаления указанной информации).

Наказание в отношении TikTok связано с отказом удалить с платформы четыре ролика, которые содержат запрещенный контент с «пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей».

Twitch признан виновным в отказе удалить «недостоверные сведения о спецоперации на Украине».

В этот же день на 50 тысяч рублей был оштрафован Telegram. Причиной стало нарушение оборота персональных данных — это первый штраф мессенджера за подобное нарушение. Компанию признали виновной по части 5 статьи 13.11 КоАП РФ («Невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, если они являются неточными или незаконно полученными»). Причиной стало обращение в Роскомнадзор сотрудницы одной Росаккредитации — она заявила, что в одном канале разместили информацию о ее бывшем гражданстве Украины.