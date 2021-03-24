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March 24, 2021, 3:02 p.m.

Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского софта

Должностные лица за неисполнение закона о предустановке отечественного ПО будут наказываться на сумму до 50 тысяч рублей, юрлица — до 200 тысяч.

Президент России подписал федеральный закон №54-ФЗ, которым вносятся изменения в статью 14.8 КоАП и вводятся штрафы за неисполнение российского законодательства по части предустановки на гаджетах отечественного программного обеспечения.

Наказывать будут за продажу смартфонов и компьютеров без предустановленных российских программ. Согласно документу, штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Рассматривать такие дела поручено Роспотребнадзору.

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

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