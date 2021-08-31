Власти начали штрафовать компании за неподключение к системе национальных доменов

За несоблюдение требования подключиться к национальной системе доменных имен (НСДИ) первые три компании получили административные взыскания. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на копию протокола Роскомнадзора об административном нарушении в отношении компании «Техносерв АС». Подключаться к НСДИ интернет-компании обязывает федеральный закон 90-ФЗ (о «суверенном Рунете»), и за данное нарушение компаниям может грозить штраф до 100 тысяч рублей.

Руководство «Техносерв АС» проигнорировало требования законодательства, подтвердили «Ъ» в пресс-службе Роскомнадзора, судебное заседание по делу назначено на 6 сентября. В «Техносерв АС» уверяют, что уже уведомили ведомство о подключении к НСДИ. Протокол в отношении «Техносерв АС» стал первым по ч. 1 ст. 13.44 КоАП РФ, вступившей в силу в феврале текущего года.



а отсутствие подключения к НСДИ в размере 60–100 тыс. руб. Сейчас уже зарегистрировано 12 дел по этой статье, следует из информации на сайте мировых судей Москвы. В числе нарушителей также провайдер «Фотон телеком» и хостинг-провайдер «Медиасофт эксперт».



НСДИ дублирует существующую систему доменных имен, которая отвечает за маршруты прохождения трафика.



По мнению независимого эксперта, автора Telegram-канала «Эшер II» Филиппа Кулина, компании опасаются, что в работе НСДИ будут происходить сбои, поэтому подключаться к ней и тем более использовать не стремятся, «проще будет платить небольшие штрафы».



Кроме того, отмечает эксперт, все запросы к национальной доменной системе будут проходить через оборудование подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ). Но прозрачного регламента доступа, независимого контроля и ответственности за безопасность данных у ГРЧЦ нет, утверждает Кулин. Он также допускает, что Роскомнадзор через НСДИ сможет собирать данные о переходах пользователей на конкретные сайты.



НСДИ также может использоваться для блокировок, считает эксперт юридической фирмы Digital Rights Center Анастасия Крымская:

«Несмотря на то что предпринимаемые блокировки могут быть не всегда эффективны, на законодательном уровне к этой мере относятся серьезно».

В свете закона о «приземлении» иностранных IT-компаний важна возможность эффективной блокировки сайтов на территории РФ, подчеркивает эксперт. Поэтому, полагает она, государство может «серьезно подойти к требованию использовать НСДИ и часто налагать штрафы по новой статье КоАП».