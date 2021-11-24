Минздрав предлагает ввести крупные штрафы за онлайн-продажу фальшивых медицинских документов

Для медицинских фейков предлагается отдельный состав правонарушения, сообщает проект «Сетевые свободы», обративший внимание на законопроект Минздрава, выложенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки касаются статьи 13.15 КоАП, предусматривающей наказания за «злоупотребление свободой массовой информации». Дополнить её предлагается новым пунктом 10.3 об ответственности за распространение в СМИ или в интернете предложений о продаже подложных медицинских документов, «если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

За такие нарушения граждан предлагается наказывать штрафами от 100 до 200 тысяч рублей, должностных лиц — штрафами на 200–500 тысяч; юридические лица — от 500 тысяч до миллиона рублей (все категории — «с конфискацией предмета административного правонарушения или без»).

Также предлагается понизить ответственность за повторное распространение фейковых новостей, которые:

- фактически повлекли негативные последствия (пункт 10 той же статьи 13.15 КоАП);

- связаны с чрезвычайными ситуациями (пункт 10.1 той же статьи 13.15 КоАП) для юридических лиц;

- повлекли смерть человека (пункт 10.2 той же статьи 13.15 КоАП) для юридических лиц;

- связаны с изготовлением медицинских документов (пункт 10.3 той же статьи 13.15 КоАП).

Штрафы предлагается ввести следующие:

для граждан - от 200.000 до 300.000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой - сейчас от 300 до 400 тысяч рублей;

для должностных лиц - от 500.000 до 700.000 рублей - сейчас от 600 до 900 тысяч рублей;

для юридических лиц - от 1.000.000 до 5.000.000 рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

«Содержание законопроекта позволяет ожидать также появления новых составов или ужесточения статей 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса», — отмечают «Сетевые свободы».

Дата окончания публичного обсуждения - 20 декабря 2021 г. Если у вас есть замечания или предложения, вы можете оставить их на странице документа.

Ранее Министерство здравоохранения предложило дать Росздравнадзору право блокировать интернет-ресурсы, содержащие предложения о торговле поддельными медицинскими документами. Обсуждение этой инициативы также заканчивается 20 декабря текущего года.