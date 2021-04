Signal нашёл целый ряд уязвимостей в софте скандальной Cellebrite

Разработчик Signal Мокси Марлинспайк продолжает изучать программу израильской фирмы Cellebrite. Напомним, в декабре прошлого года скандальная компания заявила о взломе защищённого мессенджера с возможностью извлечения из него чатов. Эта новость тогда наделала много шума, однако эксперты разобрались в тонкостях проделанной взломщиками работы и пришли к выводу — ничего из ряда вон выходящего компания не произвела, поскольку она попросту получила доступ к устройствам, а с таким подходом любой пользователь мог бы точно также зайти в чужой аккаунт, и заявить «это я взломал». По сути же никакого проникновения в программу не произошло, перехвата переписки не случилось.

Зато много интересного удалось узнать о софте самой Cellebrite.

«Сегодня Signal выложили ответочку, — пишет Telegram-канал Ctodaily. — Они где-то раздобыли (в оригинале «fell from the truck» — „свалилась с телеги, нашли на дороге“) официальную коробочку с этой программой, исследовали её и обнаружили в ней тонну уязвимостей. Таких уязвимостей, что можно составить специальный файл, который при наличии его на телефоне жертвы получает полный доступ над компьютером, который пытается вытащить с него информацию (жертва и агрессор меняются местами). Можно заставить софт Cellebrite написать что угодно во все криминологические экспертизы, которые есть на этом компьютере. Не только в текущий, но и все последующие».

Our latest blog post explores vulnerabilities and possible Apple copyright violations in Cellebrite's software:



"Exploiting vulnerabilities in Cellebrite UFED and Physical Analyzer from an app's perspective"https://t.co/DKgGejPu62 pic.twitter.com/X3ghXrgdfo