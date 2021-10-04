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4 October 2021

Сайты аниме продолжают блокировать по жалобе «Синема Галэкси»

Иск был подан в отношении четырёх сайтов из-за размещения там фильма «Миёри и волшебный лес» (Miyori no Mori), но поскольку три из них уже ранее попадали в поле зрения правообладателей, блокировка произошла на постоянной основе; в списке навечно заблокированных — столь любимый питерскими прокурорами YammyAnime.

Решением Мосгорсуда по иску ООО «Синема Галэкси» под вечную блокировку попали три сайта:

  • online.anidub.com,
  • yummyanime.club,
  • tr.anidub.com.

Ещё один, animaunt.org, пока отделался ограничением доступа только к одной странице, где был выложен фильм «Миёри и волшебный лес» (Miyori no Mori). Жалоба правообладателя у трёх других аниме-порталов касалась этого же «аудиовизуального произведения», но поскольку они уже попадали в иски по нарушению авторских прав, на этот раз блокировка была наложена на сайты полностью и на постоянной основе.

Два сайта, online.anidub.com и animaunt.org, уже удалили спорный контент, однако первый это от полной блокировки домена уже не спасло.

YammyAnime в своём Telegram подтверждает блокировку сайта, также заверив своих пользователей, что для других стран их контент доступен:

«Жители РФ могут использовать инструменты для подмены своего местоположения типа VPN, Tor и т.д.

О деталях блокировки сообщим позже».

 

«Синема Галэкси» является частым участником заседаний Мосгорсуда. Мы уже неоднократно писали о том, что по его жалобам массово блокируются аниме-порталы, в том числе очень популярные.

Один из новичков списка «навечно заблокированных», YammyAnime, тоже стал периодически появляться в наших публикациях после того, как прокуроры в Санкт-Петербурге открыли для себя такой неиссякаемый кладезь запрещённой информации как аниме-контент. Сериалы с этого портала периодически попадают в реестр заблокированных сайтов, поскольку сотрудникам прокуратур там постоянно видятся пропаганда жестокости, порно, нетрадиционных отношений и другие виды «непозволительного» для российского пользователя элементы современной японской культуры.

 

Также мы стали замечать, что Роскомнадзор весьма произвольно использует решения питерских судов, которые те вынесли по прокурорским искам, в отношении тех сайтов, которые в этих документах никоим образом не упомянуты. Так, недавно в реестр заблокированных попали три новых сайта, где был выложен аниме-сериал «Плод Грисайи», для россиян известный под названием «Натюрморт в серых тонах»:

reestr.rublacklist.net/record/3672941

reestr.rublacklist.net/record/3673500

reestr.rublacklist.net/record/3612228

149-ФЗ 139-ФЗ 187-ФЗ 364-ФЗ аниме правообладатели Мосгорсуд

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