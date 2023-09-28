Сингапур внедряет ИИ в работу судов

Сингапур тестирует искусственный интеллект (ИИ) для использования в судах. Контракт с американской компанией Harvey AI подписан на два года.

Технология предназначена для помощи на разных этапах судебных разбирательств. ИИ, к примеру, способен рассказать истцу о его правах, сроках подачи документов, издержках и возможных следующих шагах. В перспективе разработка будет инструктировать людей о том, как им поступать с их исками и как эффективно урегулировать споры. Роль ИИ — в предоставлении информации, основанной на законодательстве Сингапура, прошлых делах и особенностях местной судебной системы.

Внедрение искусственного интеллекта в работу судов — один из шагов Сингапура к инновациям. В 2020 году в стране была запущена служба, позволяющая оставлять практически на всех типах документов цифровую подпись, а с 2022 года стал доступен сервис SG-Notify от Singpass, отправляющий push-уведомления людям о необходимости передать документы, если с ними не получается выйти на связь другими способами.

Суды начнут использовать ИИ в мелких исках. В Сингапуре подобных дел, в которых даже не участвуют юристы, около 10 тыс. в год. В случае, если опыт окажется удачным, его начнут применять в разводных процессах и гражданских исках.