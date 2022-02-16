Для продвижения патриотических видеоигр зарубежные платформы могут обложить новым налогом

Источник «Ъ» в Правительстве рассказал, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру.

Кабмин планирует ввести налог для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store и PlayStation Store. Собеседник издания рассказал, что сбор составит 5% от продаж платформ в России. Таким образом, Правительство рассчитывает обеспечить фонду поддержки разработчиков до 10 миллиардов рублей поступлений в год.

В Минцифры сообщили, что доклад с предложениями по созданию фонда направлен в правительство. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку. В SberGames считают, что проект по созданию фонда «в процессе разработки, возможные концепции не утверждены и рассматриваются в данный момент как гипотезы». В MY.Games (входит в VK) также отказались от комментариев.

О планах властей создать отдельный фонд поддержки разработчиков видеоигр стало известно в апреле 2021 года. Эта идея вошла во второй пакет мер поддержки IT-отрасли, утвержденный правительством в сентябре.

Определение источников финансирования — ключевой вопрос разработки любых мер поддержки, подчеркивает глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. Он отмечает опыт других стран:

«Так, в Дании рассматривают спецсбор на поддержку производства кино. Налог на цифровые платформы действует во Франции, а в Великобритании Национальный фонд видеоигр поддерживает грантами локальных разработчиков».

Введение сбора с иностранных платформ «сопряжено с определенными сложностями», считает заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин:

«Компании могут просто начать оптимизировать выручку, меняя точки консолидации».

В то же время создатель World of Tanks и креативный продюсер WarGaming.net Вячеслав Макаров уверен, что «при желании и достаточной настойчивости» введение дополнительного налога для игровых площадок «не составит труда», а сами они «воспримут эти 5% как неприятные, но не критичные потери». По его мнению, сложнее будет «правильно распорядиться» деньгами.

В 2016 году власти России ввели для иностранных IT-компаний так называемый «налог на Google», согласно которому пролающие цифровые услуги фирмы должны уплачивать в российскую казну 18% НДС. Как и прогнозировалось экспертами, данная сумма была включена компаниями в стоимость их услуг, то есть фактически этот налог с того момента выплачивают сами же россияне. Не нужно быть Нострадамусом, чтоб понимать — «налог на игры» также ляжет на плечи граждан России.

Похожего мнения придерживается главред Rebublic и It`s My City Дмитрий Колезев:

«То есть в итоге для обычных игроков игры подорожают на 5%. Эти деньги получит некий фонд, из которого будут выделять гранты разработчикам патриотических игр. Более чем уверен, что половину денег просто украдут, а на остальное сделают что-нибудь невозможно унылое и неконкурентноспособное».

«Игроки будут адски минусовать это в сервисах, а Роскомнадзор — возмущаться, почему патриотические тайтлы не отображаются на главной странице магазинов и почему у них такие низкие рейтинги. Можно, кстати, и отдельное ведомство завести, Росигронадзор, тема-то перспективная», – подытоживает журналист.

UPD. В Минцифры заявили, что финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счёт сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр.

«Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке ОЭСР по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний (так называемые Pillar 1, Pillar 2). Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений», — пояснил замглавы Минцифры России Максим Паршин.