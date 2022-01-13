На анализ онлайн-активности москвичей потратят 36 млн рублей

Государственное казённое учреждение г. Москвы «Информационный город», собственником которого является столичный Департамент информационных технологий (ДИТ), разместил на «Госзакупках» тендер на «Оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению информационной системы мониторинга и анализа интернет-активности пользователей в 2022 году».

Начальная цена контракта — 36 471 346 рублей.

Сама система мониторинга и анализа интернет-активности пользователей на территории столицы была заказана ДИТ ещё в ноябре 2020 года, стоимость тендера — 280 млн руб. Она должна отслеживать взаимодействия пользователей с различными интернет-ресурсами, сохранять данные о них в обезличенном виде и собирать статистику.

Информационная система мониторинга и анализа интернет-активности носит название ИС СТАТС. Она была создана еще в 2017 году и собирает детальный «цифровой профиль» пользователя всех городских услуг, а также сможет изучать активность москвичей в отдельно взятых районах и на «городских объектах».

Победителем тогда стало ООО «Программный продукт», которое предложило провести указанные работы за 276,5 миллионов рублей.

Новый заказ касается усовершенствования системы, в частности, исполнителю предстоит заняться управлением инцидентами, куда входят: отказ работы, нарушение функционирования и другие сбои в её работе. Также необходимо провести резервное копирование системы и выполнить ещё целый перечень соответствующих заданий. Срок оказания услуг согласно контракту — 277 календарных дней.

Окончание подачи заявок — 28 января 2022 года.

Ранее руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко в разговоре с РБК назвал создание подобной системы мониторинга «стандартной практикой для многих государственных и коммерческих организаций». По его словам, система позволит актуализировать для каждого пользователя информацию на портале mos.ru. «Анализ интернет-активности необходим для персонального предоставления актуального контента конкретному пользователю. Например, если какое-либо устройство часто заходит на сервисы автомобильной тематики, система классифицирует пользователя этого устройства как автомобилиста и в дальнейшем сможет предложить ему информацию по этой теме. Таким образом, жители получают только ту информацию, которая им важна и интересна», — объяснил он.

Лысенко подчеркнул, что система будет собирать данные обезличенно. «Профиль и персональные рекомендации формируются не для конкретного человека, а для устройства. Система работает без привязки к персональным данным пользователя и не посягает на тайну его личной жизни», — отметил он.