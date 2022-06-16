Власти Китая сорвали акцию протеста при помощи коронавирусного приложения

На этой неделе в китайской провинции Хэнань должна была пройти очередная акция протеста против блокировки банковских депозитов: около двух месяцев местные вкладчики не могут получить доступ к своим средствам, а компании — выплатить зарплату сотрудникам. Всего заморожено как минимум 178 млн долл (более 10 млрд руб.).
Власти Китая сорвали митинг при помощи приложения для отслеживания коронавируса, установив участникам «красный уровень опасности».— TJ (@tjournal) June 16, 2022
Такой статус не позволяет пользоваться общественным транспортом — многие не смогли добраться до места проведения акцииhttps://t.co/La0pGuNQwZ
Однако намеченная акция не состоялась. По данным Reuters, незадолго до мероприятия власти устанавливали вкладчикам «красный уровень опасности» в системе, отслеживающей распространение коронавируса в стране (после недавних вспышек ковида некоторые регионы Китая обязали путешественников регистрировать свои планы онлайн). Без зелёного «кода здоровья» в приложении для смартфонов граждане теряют доступ к общественному транспорту и таким местам, как рестораны и торговые центры, а также право путешествовать по всей стране.
«Они надевают на нас цифровые наручники», — сказал один из собеседников издания.
Нельзя точно сказать, было ли изменение кода направлено на воспрепятствование проезду протестующих, но в любом случае трое вкладчиков сообщили Reuters, что они знают людей, которые зарегистрировались для поездки в Хэнань не для акции и чьи коды остались зелёными.
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