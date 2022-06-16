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16 June 2022

Власти Китая сорвали акцию протеста при помощи коронавирусного приложения

Нельзя точно сказать, было ли изменение «кода здоровья» с зелёного на красный направлено на воспрепятствование проезду протестующих, но в любом случае трое собеседников Reuters сообщили, что знают людей, которые зарегистрировались для поездки в Хэнань не для акции и чьи коды не изменились.
Источник: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

На этой неделе в китайской провинции Хэнань должна была пройти очередная акция протеста против блокировки банковских депозитов: около двух месяцев местные вкладчики не могут получить доступ к своим средствам, а компании — выплатить зарплату сотрудникам. Всего заморожено как минимум 178 млн долл (более 10 млрд руб.).

 

 

Однако намеченная акция не состоялась. По данным Reuters, незадолго до мероприятия власти устанавливали вкладчикам «красный уровень опасности» в системе, отслеживающей распространение коронавируса в стране (после недавних вспышек ковида некоторые регионы Китая обязали путешественников регистрировать свои планы онлайн). Без зелёного «кода здоровья» в приложении для смартфонов граждане теряют доступ к общественному транспорту и таким местам, как рестораны и торговые центры, а также право путешествовать по всей стране. 

«Они надевают на нас цифровые наручники», — сказал один из собеседников издания.

Нельзя точно сказать, было ли изменение кода направлено на воспрепятствование проезду протестующих, но в любом случае трое вкладчиков сообщили Reuters, что они знают людей, которые зарегистрировались для поездки в Хэнань не для акции и чьи коды остались зелёными.

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