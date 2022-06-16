Власти Китая сорвали акцию протеста при помощи коронавирусного приложения

На этой неделе в китайской провинции Хэнань должна была пройти очередная акция протеста против блокировки банковских депозитов: около двух месяцев местные вкладчики не могут получить доступ к своим средствам, а компании — выплатить зарплату сотрудникам. Всего заморожено как минимум 178 млн долл (более 10 млрд руб.). Власти Китая сорвали митинг при помощи приложения для отслеживания коронавируса, установив участникам «красный уровень опасности».



Такой статус не позволяет пользоваться общественным транспортом — многие не смогли добраться до места проведения акцииhttps://t.co/La0pGuNQwZ — TJ (@tjournal) June 16, 2022

Однако намеченная акция не состоялась. По данным Reuters, незадолго до мероприятия власти устанавливали вкладчикам «красный уровень опасности» в системе, отслеживающей распространение коронавируса в стране (после недавних вспышек ковида некоторые регионы Китая обязали путешественников регистрировать свои планы онлайн). Без зелёного «кода здоровья» в приложении для смартфонов граждане теряют доступ к общественному транспорту и таким местам, как рестораны и торговые центры, а также право путешествовать по всей стране.