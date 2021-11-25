Нужна юр.помощь?
Аналитика
Тендеры
25 ноября 2021

Власти Самарской области проследят за детьми с «депрессивным и суицидальным поведением»

На доработку уже существующей системы мониторинга социальных сетей из бюджета выделят 5,5 млн рублей — год назад за создание такой программы было заплачено 7,5 миллионов рублей.

Мы продолжаем проводить мониторинг сайта государственных закупок, и нами был найден очередной любопытный тендер — на этот раз заказчиком выступило министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, выложившее контракт на оказание «Услуги по развитию автоматизированной информационной системы „Мониторинг депрессивного и суицидального поведения у детей и подростков“».

Начальная цена — 5 500 000 рублей.

Автоматизированной информационной системы (АИС) «Мониторинг депрессивного и суицидального поведения у детей и подростков» была по заказу властей Самарской области разработана компанией «Открытый код» за 7,5 миллионов рублей в прошлом году.

Целью разработки и внедрения данной АИС была заявлена «информационная поддержка процесса выявления детей и подростков Самарской области с суицидальным риском для планирования превентивных мер».

«Для достижения поставленной цели необходима реализация интеллектуального инструмента, обеспечивающего автоматизацию процесса мониторинга социальных сетей, оценки эмоционального состояния детей и подростков, анализу цифровых двойников», — отмечалось в техническом задании.

Задачами Системы являются:
    • сопоставление данных, полученных из социальных сетей, с официальной статистикой;
    • оптимизация работ в рамках первичной профилактики – зонирование территорий по уровню суицидальной активности;
    • оптимизация работ в рамках индивидуальной профилактики – выявление персоналий, подверженных суициду;
    • создание обратной связи с выявленными персоналиями.

 

Мы нашли презентацию АИС, разработанной компанией «Открытый код», где, кроме всего прочего, вкратце показан принцип действия системы с использованием цифрового двойника.

 

Компания указывает, что в список возможностей системы входят:

  • Мониторинг соцсетей;
  • Сопоставление со статистикой и выявление влияющих факторов;
  • Дополнение данными мониторинга девиантного поведения и информацией о правонарушениях;
  • Поддержка принятия решений: рекомендация и планирование действий;
  • Анализ эффективности мероприятий и противодействие нагетивным тенденциям.

Как следует из презентации, исходные данные для АИС берутся из открытых источников (популярные соцсети), в качестве целевых групп обозначены дети и подростки Самарской области, а маркерами выступают характерные слова, символы и песни, сигнализирующие о депрессивности.

Разработанное «Открытым кодом» решение должно было своевременно выявлять депрессивное и суицидальное поведение у подростков за счёт анализа профилей в соцсетях, предупреждать такое поведение за счёт проведения первичных и профилактических работ и корректировать неточности в статистике.

Спустя год после работы система, по мнению властей Самарской области, потребовала некоторой доработки. В новом ТЗ сказано, что для достижения поставленной цели необходимы:
    • доработка и развитие модуля «Анализ профилей»;
    • доработка модуля «Результаты мониторинга»;
    • развитие мониторинга данных.

Требования к составу услуг достаточно объёмные. Например, должны быть: реализован вывод статусов пользователей социальных сетей в ленту, проведена оценка позитивности статуса и его вывод на экран, проведена корректировка работы фильтров.

Для каждого профиля должна быть добавлена информация о проводимых мероприятиях. Информация о мероприятиях должна содержать следующие сведения:
    • дата отправления информации о несовершеннолетнем;
    • дата получения информации о несовершеннолетнем;
    • наименование территории;
    • дата проведения диагностики;
    • выявленный суицидальный риск;
    • дополнительная информация.

Для профилей должны быть предусмотрены маркеры, обозначающие сведения о передаче профиля в полицию и в территориальное управление.

Должен осуществляться анализ друзей пользователей социальных сетей. Для каждого пользователя, имеющегося в базе данных Системы, должны быть приведены следующие сведения:
    • всего друзей;
    • учебное заведение, в котором учится большинство друзей;
    • возраст, которому соответствует наибольшее число друзей;
    • место проживания, которое указано у большинства друзей.
    
«Должен быть реализован сбор, хранение и анализ фотографий и изображений пользователей социальных сетей. Фотографиям и изображениям должна присваиваться оценка позитивности. Должен быть реализован сбор и анализ данных о группах, на которые подписаны пользователи социальной сети», — сказано в ТЗ.

Присутствует в ТЗ и целый пакет требований к программному и лингвистическому обеспечению, в информационному и организационному взаимодействию, а также информационной безопасности. Последнее — согласно законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «Об электронной подписи» и большому перечню соответствующих правительственных и ведомственных документов (от ФСТЭК до ФСБ).

В части информационной безопасности Система должна обеспечивать достижение следующих целей:
    • противодействие попыткам несанкционированного доступа к защищаемой информации;
    • пресечение попыток несанкционированного считывания, изменения и уничтожения данных;
    • целостность архитектуры Системы и хранимой информации;
    • возможность реализации функций криптографической защиты информации Системы.

Окончание подачи заявок в данной закупке — 30.11.2021 г.

соцсети 149-ФЗ 152-ФЗ ВКонтакте Facebook Instagram слежка за пользователями персональные данные ФСБ Twitter госзакупки дети криптография шифрование суицид мониторинг профилактика самоубийств Самара ФСТЭК электронная подпись

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Хакасская полиция заказывает ПО для глубокого анализа соцсетей
Минпросвещения за 8 млн рублей узнает мнение Сети и СМИ о своей деятельности
Российские пользователи теперь могут скачать хранимые в ВК данные
Камчатские власти «гармонизируют» межнациональные отношения в интернете
Facebook: Мы не будем хранить данные в странах, нарушающих права человека
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности