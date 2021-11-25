Власти Самарской области проследят за детьми с «депрессивным и суицидальным поведением»

Мы продолжаем проводить мониторинг сайта государственных закупок, и нами был найден очередной любопытный тендер — на этот раз заказчиком выступило министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, выложившее контракт на оказание «Услуги по развитию автоматизированной информационной системы „Мониторинг депрессивного и суицидального поведения у детей и подростков“».

Начальная цена — 5 500 000 рублей.

Автоматизированной информационной системы (АИС) «Мониторинг депрессивного и суицидального поведения у детей и подростков» была по заказу властей Самарской области разработана компанией «Открытый код» за 7,5 миллионов рублей в прошлом году.

Целью разработки и внедрения данной АИС была заявлена «информационная поддержка процесса выявления детей и подростков Самарской области с суицидальным риском для планирования превентивных мер».



«Для достижения поставленной цели необходима реализация интеллектуального инструмента, обеспечивающего автоматизацию процесса мониторинга социальных сетей, оценки эмоционального состояния детей и подростков, анализу цифровых двойников», — отмечалось в техническом задании.



Задачами Системы являются:

• сопоставление данных, полученных из социальных сетей, с официальной статистикой;

• оптимизация работ в рамках первичной профилактики – зонирование территорий по уровню суицидальной активности;

• оптимизация работ в рамках индивидуальной профилактики – выявление персоналий, подверженных суициду;

• создание обратной связи с выявленными персоналиями.

Мы нашли презентацию АИС, разработанной компанией «Открытый код», где, кроме всего прочего, вкратце показан принцип действия системы с использованием цифрового двойника.

Компания указывает, что в список возможностей системы входят:

Мониторинг соцсетей;

Сопоставление со статистикой и выявление влияющих факторов;

Дополнение данными мониторинга девиантного поведения и информацией о правонарушениях;

Поддержка принятия решений: рекомендация и планирование действий;

Анализ эффективности мероприятий и противодействие нагетивным тенденциям.

Как следует из презентации, исходные данные для АИС берутся из открытых источников (популярные соцсети), в качестве целевых групп обозначены дети и подростки Самарской области, а маркерами выступают характерные слова, символы и песни, сигнализирующие о депрессивности.

Разработанное «Открытым кодом» решение должно было своевременно выявлять депрессивное и суицидальное поведение у подростков за счёт анализа профилей в соцсетях, предупреждать такое поведение за счёт проведения первичных и профилактических работ и корректировать неточности в статистике.

Спустя год после работы система, по мнению властей Самарской области, потребовала некоторой доработки. В новом ТЗ сказано, что для достижения поставленной цели необходимы:

• доработка и развитие модуля «Анализ профилей»;

• доработка модуля «Результаты мониторинга»;

• развитие мониторинга данных.

Требования к составу услуг достаточно объёмные. Например, должны быть: реализован вывод статусов пользователей социальных сетей в ленту, проведена оценка позитивности статуса и его вывод на экран, проведена корректировка работы фильтров.



Для каждого профиля должна быть добавлена информация о проводимых мероприятиях. Информация о мероприятиях должна содержать следующие сведения:

• дата отправления информации о несовершеннолетнем;

• дата получения информации о несовершеннолетнем;

• наименование территории;

• дата проведения диагностики;

• выявленный суицидальный риск;

• дополнительная информация.



Для профилей должны быть предусмотрены маркеры, обозначающие сведения о передаче профиля в полицию и в территориальное управление.



Должен осуществляться анализ друзей пользователей социальных сетей. Для каждого пользователя, имеющегося в базе данных Системы, должны быть приведены следующие сведения:

• всего друзей;

• учебное заведение, в котором учится большинство друзей;

• возраст, которому соответствует наибольшее число друзей;

• место проживания, которое указано у большинства друзей.



«Должен быть реализован сбор, хранение и анализ фотографий и изображений пользователей социальных сетей. Фотографиям и изображениям должна присваиваться оценка позитивности. Должен быть реализован сбор и анализ данных о группах, на которые подписаны пользователи социальной сети», — сказано в ТЗ.

Присутствует в ТЗ и целый пакет требований к программному и лингвистическому обеспечению, в информационному и организационному взаимодействию, а также информационной безопасности. Последнее — согласно законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «Об электронной подписи» и большому перечню соответствующих правительственных и ведомственных документов (от ФСТЭК до ФСБ).

В части информационной безопасности Система должна обеспечивать достижение следующих целей:

• противодействие попыткам несанкционированного доступа к защищаемой информации;

• пресечение попыток несанкционированного считывания, изменения и уничтожения данных;

• целостность архитектуры Системы и хранимой информации;

• возможность реализации функций криптографической защиты информации Системы.

Окончание подачи заявок в данной закупке — 30.11.2021 г.