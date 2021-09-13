В России перестали загружаться приложения и обновления в App Store

Владельцы устройств Apple из России начали жаловаться на работу App Store. Они не могут скачать и обновить приложения через сети некоторых операторов. Об этом сообщают пользователи в Twitter, а также издания iPhones.ru и TJ:
Журналист "Эха Москвы" Александр Плющев пишет, что на его московском "Мегафоне" проблем не наблюдается.
Судя по всему, проблема у пользователей одна и та же - при нажатии кнопки скачивания приложения загрузка не начинается, но при включении VPN всё начинает работать как раньше.
Несколько корреспондентов «Медиазоны» также испытали проблемы при попытке скачать приложения — после нажатия соответствующей кнопки загрузка не начинается https://t.co/yU9UfNgbZs— Смирнов (@sssmirnov) September 13, 2021
Пользователи из России пожаловались на сбои в работе App Store и Spotify. Владельцы устройств Apple сообщили, что могут скачать приложения только через VPNhttps://t.co/JnKjUeWl6q— ForbesRussia (@ForbesRussia) September 13, 2021
Представители оппозиции уверены, что этот сбой является результатом не совсем профессиональных действий Роскомнадзора, пытающегося нейтрализовать "Умное голосование":
Роскомнадзор блокирует приложение «Навальный». Пользователи не могут без VPN скачать его из App Store.— Андрей Пивоваров (@brewerov) September 13, 2021
Роскомнадзор сломал в России установку обновлений приложений из AppStore.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 13, 2021
Сейчас без VPN нельзя поставить приложение на сетях всех операторов, где работает ТСПУ, то есть оборудование для "суверенного интернета" — это мобильные операторы и часть крупных проводных операторов.
Независимые техничекие специалисты пока собирают информацию. Так, создатель TgVPN и GlobalCheck Владислав Здольников просит сообщать ему о сбоях, указав оператора (также - мобильный или проводной) и регион:
Если у вас не работает AppStore (именно не скачиваются и не обновляются приложения) - напишите:— Vladislav Z (@zd_vladislav) September 13, 2021
- На каком операторе
- Мобильный / проводной
- Регион
Если работает - не пишите, пожалуйста.
Остальные пользователи переходят уже на привычный им сарказм, связанный с неуклюжестью государства в Сети:
Цифровое государство по-русски: любую гос услугу можно получить через приложение, но приложение нельзя скачать, потому что апсторы заблокированы.— Dave Frenkel (@merr1k) September 13, 2021
Прикольно, можно на любую проблему теперь отвечать: у нас всё прекрасно, а у вас роскомнадзор— Kotovskiy (@bogomolovin) September 13, 2021
Какое нелепое случайное событие!— Павел Аргентов (@argent_smith) September 13, 2021
> В России произошел сбой в работе App Store. Он доступен только с VPN — Meduza https://t.co/okO7tXyknp через @meduzaproject
Ну, то есть ради блокировки умного голосования они заблокировали Apple Store. А чё сразу не ядерную бомбу на Купертино? Или новичка там распылить?— Ⓐ (@v_x) September 13, 2021
Вторым у мудачья пойдёт, видать, Google Play завтра.
мы уже немного севернее Северной Кореи— Life (@Life06979482) September 13, 2021
UPD 17:51. В Ростелекоме рассказали TJ, что их сеть «работает штатно»: проблем на каналах связи нет, «потерь и перегрузок не зафиксировано».
UPD 18:00.
Apple подтвердила сбои в работе App Store. По данным компании, проблемы у российских пользователей при работе с магазином наблюдаются с самого утра.https://t.co/ndIgbfs7Ac pic.twitter.com/Cylloe5Hfq— TJ (@tjournal) September 13, 2021
⚡️ В Apple подтвердили сегодняшние проблемы с доступом к App Store у некоторых пользователей. Компания сообщила, что на текущий момент сбои устранены.— Код Дурова (@durovcode) September 13, 2021
Пользователи заявляют, что приложения начали обновляться и скачиваться в штатном режиме. pic.twitter.com/W6zAvwSODB
UPD 18:35. Поступают сообщения от пользователей, что проблема устранена.
UPD 19:10. Как сообщает проект GlobalCheck:
«После появления первых сообщений о проблемах с установкой и обновлением приложений из AppStore, мы начали проверять версию о возможной блокировке служебных доменов и IP-адресов Apple в России».
В результате исследования, ни один из перечисленных на сайте Apple доменов, используемых для работы AppStore, не оказался заблокирован. «Среди версий, мы проверяли блокировку IP-адресов и замедление до степени блокировки, но они тоже не подтверждались. Из-за этого мы не публиковали информацию о блокировке», — заявляет GlobalCheck.
Apple признал проблему с AppStore со своей стороны на странице статуса работы сервисов. AppStore был недоступен с 11:00 до 17:10 Мск.
«В данный момент работа AppStore восстановлена. Информация о блокировке не подтвердилась», — подытоживает проект.
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ
Главное за неделю в области права.