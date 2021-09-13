В России перестали загружаться приложения и обновления в App Store

Владельцы устройств Apple из России начали жаловаться на работу App Store. Они не могут скачать и обновить приложения через сети некоторых операторов. Об этом сообщают пользователи в Twitter, а также издания iPhones.ru и TJ:

Петербург — программы не загружаются на сетях Yota и "Ростелекома";

Москва — программы не загружаются на сетях МТС, Tele2 и "Ростелекома", нет проблем на сетях «Тинькофф Мобайл»;

Сочи — программы не загружаются на сетях Yota;

Томск — с App Store проблем нет;

Челябинск — проблемы на "Ростелекоме"и "Билайне".

Журналист "Эха Москвы" Александр Плющев пишет, что на его московском "Мегафоне" проблем не наблюдается.

Судя по всему, проблема у пользователей одна и та же - при нажатии кнопки скачивания приложения загрузка не начинается, но при включении VPN всё начинает работать как раньше.

Несколько корреспондентов «Медиазоны» также испытали проблемы при попытке скачать приложения — после нажатия соответствующей кнопки загрузка не начинается https://t.co/yU9UfNgbZs — Смирнов (@sssmirnov) September 13, 2021

Пользователи из России пожаловались на сбои в работе App Store и Spotify. Владельцы устройств Apple сообщили, что могут скачать приложения только через VPNhttps://t.co/JnKjUeWl6q — ForbesRussia (@ForbesRussia) September 13, 2021

Представители оппозиции уверены, что этот сбой является результатом не совсем профессиональных действий Роскомнадзора, пытающегося нейтрализовать "Умное голосование":

Роскомнадзор блокирует приложение «Навальный». Пользователи не могут без VPN скачать его из App Store. — Андрей Пивоваров (@brewerov) September 13, 2021

Роскомнадзор сломал в России установку обновлений приложений из AppStore.

Сейчас без VPN нельзя поставить приложение на сетях всех операторов, где работает ТСПУ, то есть оборудование для "суверенного интернета" — это мобильные операторы и часть крупных проводных операторов. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 13, 2021

Независимые техничекие специалисты пока собирают информацию. Так, создатель TgVPN и GlobalCheck Владислав Здольников просит сообщать ему о сбоях, указав оператора (также - мобильный или проводной) и регион:

Если у вас не работает AppStore (именно не скачиваются и не обновляются приложения) - напишите:

- На каком операторе

- Мобильный / проводной

- Регион



Если работает - не пишите, пожалуйста. — Vladislav Z (@zd_vladislav) September 13, 2021

Остальные пользователи переходят уже на привычный им сарказм, связанный с неуклюжестью государства в Сети:

Цифровое государство по-русски: любую гос услугу можно получить через приложение, но приложение нельзя скачать, потому что апсторы заблокированы. — Dave Frenkel (@merr1k) September 13, 2021

Прикольно, можно на любую проблему теперь отвечать: у нас всё прекрасно, а у вас роскомнадзор — Kotovskiy (@bogomolovin) September 13, 2021

Какое нелепое случайное событие!



> В России произошел сбой в работе App Store. Он доступен только с VPN — Meduza https://t.co/okO7tXyknp через @meduzaproject — Павел Аргентов (@argent_smith) September 13, 2021

Ну, то есть ради блокировки умного голосования они заблокировали Apple Store. А чё сразу не ядерную бомбу на Купертино? Или новичка там распылить?



Вторым у мудачья пойдёт, видать, Google Play завтра. — Ⓐ (@v_x) September 13, 2021

мы уже немного севернее Северной Кореи — Life (@Life06979482) September 13, 2021

UPD 17:51. В Ростелекоме рассказали TJ, что их сеть «работает штатно»: проблем на каналах связи нет, «потерь и перегрузок не зафиксировано».

UPD 18:00.

Apple подтвердила сбои в работе App Store. По данным компании, проблемы у российских пользователей при работе с магазином наблюдаются с самого утра.https://t.co/ndIgbfs7Ac pic.twitter.com/Cylloe5Hfq — TJ (@tjournal) September 13, 2021

⚡️ В Apple подтвердили сегодняшние проблемы с доступом к App Store у некоторых пользователей. Компания сообщила, что на текущий момент сбои устранены.



Пользователи заявляют, что приложения начали обновляться и скачиваться в штатном режиме. pic.twitter.com/W6zAvwSODB — Код Дурова (@durovcode) September 13, 2021

UPD 18:35. Поступают сообщения от пользователей, что проблема устранена.

UPD 19:10. Как сообщает проект GlobalCheck:

«После появления первых сообщений о проблемах с установкой и обновлением приложений из AppStore, мы начали проверять версию о возможной блокировке служебных доменов и IP-адресов Apple в России».

В результате исследования, ни один из перечисленных на сайте Apple доменов, используемых для работы AppStore, не оказался заблокирован. «Среди версий, мы проверяли блокировку IP-адресов и замедление до степени блокировки, но они тоже не подтверждались. Из-за этого мы не публиковали информацию о блокировке», — заявляет GlobalCheck.



Apple признал проблему с AppStore со своей стороны на странице статуса работы сервисов. AppStore был недоступен с 11:00 до 17:10 Мск.

«В данный момент работа AppStore восстановлена. Информация о блокировке не подтвердилась», — подытоживает проект.