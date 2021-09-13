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13 сентября 2021

В России перестали загружаться приложения и обновления в App Store

Сбои наблюдаются у «Ростелекома», «Мегафона», МТС, «Билайна», Yota и Tele2; для скачивания приложений пользователям приходится прибегать к услугам VPN-сервисов; сама же Apple сообщает об отсутствии каких бы то ни было проблем со своей стороны.

Владельцы устройств Apple из России начали жаловаться на работу App Store. Они не могут скачать и обновить приложения через сети некоторых операторов. Об этом сообщают пользователи в Twitter, а также издания iPhones.ru и TJ:

  • Петербург — программы не загружаются на сетях Yota и "Ростелекома";
  • Москва — программы не загружаются на сетях МТС, Tele2 и "Ростелекома", нет проблем на сетях «Тинькофф Мобайл»;
  • Сочи — программы не загружаются на сетях Yota;
  • Томск — с App Store проблем нет;
  • Челябинск — проблемы на "Ростелекоме"и "Билайне".

Журналист "Эха Москвы" Александр Плющев пишет, что на его московском "Мегафоне" проблем не наблюдается.

Судя по всему, проблема у пользователей одна и та же - при нажатии кнопки скачивания приложения загрузка не начинается, но при включении VPN всё начинает работать как раньше.

 

 

 

Представители оппозиции уверены, что этот сбой является результатом не совсем профессиональных действий Роскомнадзора, пытающегося нейтрализовать "Умное голосование":

 

 

 

Независимые техничекие специалисты пока собирают информацию. Так, создатель TgVPN и GlobalCheck Владислав Здольников просит сообщать ему о сбоях, указав оператора (также - мобильный или проводной) и регион:

 

 

Остальные пользователи переходят уже на привычный им сарказм, связанный с неуклюжестью государства в Сети:

 

 

 

 

 

 

UPD 17:51. В Ростелекоме рассказали TJ, что их сеть «работает штатно»: проблем на каналах связи нет, «потерь и перегрузок не зафиксировано».

 

UPD 18:00.

 

 

UPD 18:35. Поступают сообщения от пользователей, что проблема устранена.

 

UPD 19:10. Как сообщает проект GlobalCheck:

«После появления первых сообщений о проблемах с установкой и обновлением приложений из AppStore, мы начали проверять версию о возможной блокировке служебных доменов и IP-адресов Apple в России».

В результате исследования, ни один из перечисленных на сайте Apple доменов, используемых для работы AppStore, не оказался заблокирован. «Среди версий, мы проверяли блокировку IP-адресов и замедление до степени блокировки, но они тоже не подтверждались. Из-за этого мы не публиковали информацию о блокировке», — заявляет GlobalCheck.

Apple признал проблему с AppStore со своей стороны на странице статуса работы сервисов. AppStore был недоступен с 11:00 до 17:10 Мск.

«В данный момент работа AppStore восстановлена. Информация о блокировке не подтвердилась», — подытоживает проект.

149-ФЗ Роскомнадзор 139-ФЗ приложения сбой App Store

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