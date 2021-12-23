Следком проверит слова Артемия Лебедева на оскорбление чувств верующих

Следственный комитет начал проверку после поста дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых.

«Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram. Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», – сказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.



Источник уточнил, что проверка квалифицируется по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).



В середине декабря популярный блогер и дизайнер раскритиковал приверженность некоторых граждан к поклонению мощам, будь то "нога, рука, зуб или волос святого". Лебедев заявил, что все святые при жизни были «алкашами и разной степени крупности начальством», а также прошёлся по коммунистическим вождям:

«Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру?»

Лебедев закончил тем, что выразил недоумение насчёт очередей, которые выстраиваются для того, чтоб «приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского».



Замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что Лебедев своими словами унизил память преподобного Сергия Радонежского.



Представитель РПЦ также напомнил об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. По его мнению, Лебедев «потерял связь с историей страны» и живет, издеваясь над ее культурой. «Убежден, что сказанное блогером Артемием Лебедевым преступно и нравственно неприемлемо. Лебедев, как мне представляется, возомнил, что он существует вне правового поля России», — отметил Кипшидзе в своем Telegram-канале.

Сам Лебедев выложил в своём канале фото повестки из Следкома, обратившись к ведомству:

«Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость? Ну или где и когда родились те <одарённые люди>, которые пришли в тебя работать, чтобы присылать мне подобные запросы? Кто их учил? Вот когда Святой Владимир скидывал в Днепр идолищ языческих — он совершал кощунство с твоей точки зрения? Или твой руководитель — он разве не сдавал экзамен по научному атеизму, чтобы стать членом КПСС?»

В конце своего поста популярный дизайнер посоветовал Следкому употребить мощи всех святых неестественным способом, упомянув также некоторые части тела Зевса, «который родился за 10 000 лет до того бога, на которого ты мне тут ссылаешься на своем богохульном бланке».

...Видимо, грядёт ещё и проверка последнего поста.