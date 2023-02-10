Дайджест преследований СМИ: январь'2023

9 января журналистов в Дагестане задержали за попытку «напасть на ёлку» с палками. На самом деле журналисты пытались организовать пикет в поддержку арестованного ещё в 2019 году редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, пишет телеграм-канал «ЧТД». Задержанных отпустили через несколько часов.

10 января телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах. Напомним, до этого лицензия у «Дождя» была в Латвии. Там её аннулировали в декабре минувшего года после скандала вокруг фразы о российской армии, прозвучавшей в пряммо эфире..

12 января в Воронеже силовики пришли с обыском к журналисту Фёдору Орлову и отвезли на допрос отвезли его маму. Обыск провели в рамках дела о «дискредитации» российской армии (ст. 280.3 УК) в отношении координатора «Ворнадзора» и экс-сотрудника воронежского штаба Навального Евгения Карпова.

12 января на «Новую газету» составили второй протокол о «дискредитации» армии. Первый был в сентябре 2022 года, тогда издание оштрафовали на 400 тыс. руб. 18 января с «Новой газеты» взыскали 500 тыс. руб. Это максимальное наказание по данной статье.

16 января в Арбитражном суде Москвы начали рассматривать очередной иск «Роснефти» к СМИ: на этот раз к немецкому изданию Der Spiegel, в интервью которому немецкий политик Гезине Шван мимоходом высказалась о коррупции в корпорации. В одном из ответов Шван, давая оценку политике бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, заявила, что не одобряла его связь с «Роснефтью» (Герхард Шрёдер в 2017-2022 годах занимал пост председателя Совета директоров нефтяной компании). Позднее суд полностью удовлетворил жалобу «Роснефти».

«Суд отказал в экспертизе и вынес решение несмотря на то, что в материале дела было как минимум два разных перевода спорных сведений. Профессиональные переводчики не смогли прийти к единому мнению в правильности перевода, поэтому ответчик просил и был готов оплатить лингвистическую экспертизу. Однако судья посчитал, что ему не нужны специальные познания, которые могут предоставить переводчики и лингвисты», — прокомментировала решение суда юрист Центра защиты прав СМИ Екатерина Зубань.

18 января издателя алтайской газеты «ЛИСток» Сергея Михайлова оставили в СИЗО до 16 марта. Его обвиняют в распространении «фейков» про армию РФ (ст. 207.3 УК РФ) из-за публикаций в газете о Буче и Мариуполе.

19 января стало известно, что силовики пригрозили авторам пермского оппозиционного телеграм-канала «Пермь 36,6» уголовным делом, если те не закроют проект. Администраторы канала сообщили, что не собираются ничего удалять. Они призвали силовиков написать им в чат-бот и поговорить в прямом эфире.

19 января «Роскомсвобода» обнаружила, что Роскомнадзор заблокировал сайты двух новостных изданий — журнала о Латвии «Открытый город» (Freecity) и антикоррупционного проекта «Хроники.Медиа».

20 января в Москве арестовали журналиста SOTAvision Илью Макарова на 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Накануне Макарова вместе с коллегой Максимом Литвинчуком и жительницей Москвы задержали при попытке посетить заседание совета депутатов Тверского района в муниципалитете. У журналистов были при себе разрешения для ведения съемки во время заседания, однако их всё равно не пропустили.

24 января апелляционный суд подтвердил решение Мосгорсуда о ликвидации Профсоюза журналистов. Напомним, 14 сентября Мосгорсуд принял решение о ликвидации организации по иску прокурора Москвы. По мнению прокуратуры, Профсоюз неоднократно грубо нарушил требования законодательства, а именно: собирал деньги в поддержку «Медузы» и «ОВД-инфо», а также журналистов Ивана Сафронова и Светланы Прокопьевой.

25 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить дискредитацию участвующих в СВО добровольцев, в том числе бывших осуждённых. По мнению Пригожина, своей деятельностью такие СМИ «помогают врагам государства».

26 января издателю «Медиазоны» Петру Верзилову предъявили обвинение по делу о «фейках» про армию. Речь идёт о двух твитах из-за двух твитов и двух постов в Instagram об украинской Буче. Ранее суд отказался арестовать Верзилова заочно.

27 января журналистку RusNews Марию Пономаренко, обвиняемую по делу о распространении «фейков», вернули в СИЗО. Сообщалось, что она сама просила сделать это в знак протеста против мобилизации, а также из-за сложных отношений с бывшим супругом, у которого она находилась под домашним арестом.

27 января в России ограничили доступ к порталу AllRusNews. По мнению редакции, блокировка связана с цензурой.

27 января суд в Екатеринбурге отказался запрещать юмореску «Красной бурды» о взятках, но теперь этого требуют во Владимирской области. Напомним, прокуроры в разных регионах России пытаются запретить юмористический материал проекта «Красная бурда» «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли» уже шестой год.

30 января стало известно, что на социолога-»иноагента» из Казани Искандера Ясавеева завели дело за колонку в «Idel.Реалии».

«В чем, интересно, «специалист» увидел побуждение к насильственным действиям, унижение человеческого достоинства и возбуждение ненависти и вражды? В суде, надеюсь, это прояснится, судебное разбирательство пока не назначено», — рассказал Ясавеев.

30 января журналистка иркутского издания «Люди Байкала» Карина Пронина сообщила, что покинула Россию после поста о её деятельности в одном из провластных телеграм-каналов.

31 января прокурор запросил девять лет лишения свободы в колонии для журналиста-»иноагента» Александра Невзорова по делу о «дискредитации» ВС РФ. Напомним, журналиста преследуют за публикации в Instagram и YouTube «заведомо ложной информации об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

31 января Международная федерация журналистов инициировала исключение из своего состава Союза журналистов России. По данным Reuters, союзы журналистов Северных стран обвинили МФЖ в недемократических методах и ведении неэтичной финансовой деятельности.

«Иноагенты»

«Левада-центр» выяснил, каково массовое восприятие «иностранных агентов» в России, придя к следующим выводам. Во-первых, с лета 2021 года доля респондентов, которым вообще известно о соответствующем законе, выросла с 42% опрошенных до 53%. Наиболее осведомленными оказались молодёжь (56%) и жители Москвы (69%).

В-вторых, хотя однозначного отношения к закону в обществе так и не сложилось, большая часть респондентов (45%) полагает, что его смысл заключается в том, чтобы ограничить негативное влияние Запада на страну (ещё год назад таких было 36%). Назвали закон способом защиты от негативного влияния Запада прежде всего сторонники власти и представители старших поколений, получающие новости главным образом по телевизору. Противоположной точки зрения чаще придерживаются среди молодежи, оппозиционно настроенных граждан, получающих новости через социальные сети. Интересно, что москвичи и аудитория телеграм-каналов представляются наиболее информированной и крайне поляризованной частью респондентов.

В-третьих, половина опрошенных сказала, что не изменит отношения к НКО, политику или СМИ после внесения последних в реестр «иноагентов». Треть заявила, что отношение ухудшится. В июле 2021 года нейтральной точки зрения придерживались 58% респондентов, отрицательной — 26%.

31 января депутат Госдумы Андрей Гурулёв абсурдно призвал Минюст объявить «иноагентом» умершую 110 лет назад поэтессу Лесю Украинку.

«Родилась и жила в Российской Империи, а относилась к России, скажем прямо, плохо. В законе же нигде не говорится, что иноагент обязательно должен быть живым?» — задался вопросом народный «избранник».

В этом месяце «иноагентами» объявили музыкального критика Артемия Троицкого и журналиста Александра Шелеста.

Нежелательная «Медуза»

26 января Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» нежелательной организацией.

!! «Роскомсвобода» выразила поддержку изданию «Медуза», которое является примером успешной независимой журналистики, востребованной миллионами россиян:

«Со статьями и мнениями журналистов и авторов можно не соглашаться, но включать для этого все рычаги репрессий — именно это идëт против «основ конституционного строя Российской Федерации».

Многие медиа также поддержали издание.

«Это серьёзный удар не только по конкретному изданию, но и по всей российской журналистике», — написал, например, журнал Republic.

А «Медиазона» призвала делать пожертвования:

«Помочь «Медузе» можно, например, донатами, но теперь всем стоит взвешивать свои риски: если вы в России или стране, чьи банки сотрудничают с российскими властями, это может быть небезопасно. Переводы из Европейского союза и США, наоборот, пока кажутся безопасными, как и криптовалюта. Но главное: не прекращайте читать «Медузу» и другие независимые издания (это точно всё ещё законно)».

О том, как читателям взаимодействовать с «нежелательными», можно ознакомиться здесь и здесь.

«Чем больше будет СМИ в перечне «нежелательных» организаций, тем меньше это будет кого-либо останавливать. То есть даст тот же самый эффект, что и реестр «иноагентов». Если, конечно, не введут закон, карающий за чтение», — считают в Центре защиты прав СМИ.

«ЛГБТ-пропаганда»

В этом месяце заакончилось публичное обсудение проекта приказа Роскомнадзор о критериях «ЛГБТ-пропаганды». Центр защиты цифровых прав рассказал о том, что теперь будет запрещено:

– информация, направленная на убеждение адресата о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними с целью изменения его мнения;

– информация о положительных аспектах сексуальной связи с несовершеннолетними;

– информация, направленная на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

– информация, направленная на формирование положительного образа лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях, в связи с их нетрадиционными сексуальными предпочтениями, установками;

– информация, выражающая положительную оценку или одобрение нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

– информация, направленная на формирование искажённого представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

– информация, оправдывающая отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок;

– информация, способная вызвать интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям, изменить негативное отношение на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях, систематического распространения материалов с неэпизодическим изображением и (или) описанием нетрадиционных сексуальных отношений;

– информация, обосновывающая допустимость нетрадиционных сексуальных отношений;

– информация, направленная на формирование положительного отношения к смене биологического пола человека, в том числе содержащая обоснование или оправдание допустимости смены биологического пола человека, отказа от своей природной половой принадлежности;

– информация, выраженная в виде социального (или иного) одобрения людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками.

Документ ведомства начнёт действовать с 1 сентября 2023 года.

СМИ в ЕСПЧ

11 января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал постановления по жалобам «Новой газеты» на решения российских судов по делам о клевете на руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, движение «НАШИ» и ФСБ. Суд решил, что Россия нарушила право на свободу выражения мнения. В общей сложности по двум жалобам ЕСПЧ обязал российские власти выплатить «Новой газете» и авторам текстов 15 тыс. евро.

17 января ЕСПЧ признал незаконной блокировку «зеркала» сайта «Ежедневного журнала». Суд определил ООО «Медиафокус» компенсацию морального вреда в размере 7 500 евро, а также обязал Россию компенсировать судебные расходы в размере 1 600 евро.

«… суд признал, что блокировка всего сайта целиком не преследовала какую-то законную цель и была совершенно несоразмерна нарушениям», — прокомментировала дело представляющий интересы СМИ медиаюрист Светлана Кузеванова. Она добавила:

«С «зеркалами» нарушения ещё более очевидны, поскольку понятие «зеркало сайта» в законе отсутствует, правовых критериев оценки сайтов на предмет их зеркальности не существует, а значит зеркалами признается то, что таковым на свое усмотрение сочтут контролирующие органы. Никакой тебе определённости и адекватных правовых процедур. Никогда не забуду, как в апелляции на мой вопрос о том, как Роскомнадзор и Генеральная прокуратура определяли что есть зеркало, какими правовыми нормами руководствовались и какие критерии определения тождественности сайтов использовали, представитель прокуратуры парировал, что всем и так понятно, что есть зеркало, а если вам, мол, непонятно, то посмотрите в Википедии. Такой вот уровень судебной дискуссии».

Итоги 2022 года

В 2022 году Центр защиты прав СМИ зафиксировал в России 30 уголовных дел, возбуждённых в в отношении журналистов и блогеров, пишущих на общественно важные темы, 37 обысков и 177 задержаний. По меньшей мере 11 журналистов и блогеров находятся в розыске.

В половине уголовных дел речь идёт о «распространении недостоверной информации о действиях армии», также дела возбуждались за «дискредитацию ВС РФ», оскорбление власти, вымогательство и по экстремистским статьям.