В Рунете идёт акция «Нет иноагентов, есть журналисты»

В Международный день солидарности журналистов многие российские СМИ объявили об акции против закона об «иностранных агентах». Они опубликовали в соцсетях и на своих сайтах сообщение под общим слоганом «Нет иноагентов, есть журналисты». Многие СМИ также в течение дня будут сопровождать свои публикации плашками, похожими на те, которые Минюст обязывает публиковать СМИ – «иноагентов»:

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, выполняющим функцию СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ



❗Более 40 медиа присоединились к акции в поддержку СМИ, признанных минюстом «иноагентами».https://t.co/RReP1f11YC — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 8, 2021

Среди участников — «Медиазона», «Новая газета», «Холод», ТВ2, Republic, It's my city, ROMB, Sota, «Дискурс», MR7, The Vyshka, «Бумага», «Черновик», «Тайга.ифно», DOXA, The Bell, «Закс.ру», Reminder, «Довод», «Адвокатская улица», «Люди Байкала», «Новый проспект», 7×7, «Юга.ру», «Свободные медиа», «Псковская губерния», «МОХ», «Стол», OCCRP, «Весьма», «Не перебивай», «Уроки истории», Znak.com, Wonderzine, The Village, «ОВД-Инфо», «Троицкий вариант — Наука», «Либо/Либо», «НОРМ», «Самокатус» и «МедМедМедиа». В данный флешмоб также включились издания, которые Минюст уже внёс в список СМИ – «иностранных агентов». В их числе — «Медуза», «Дождь» и «Важные истории». К акции присоединилась и «РосКомСвобода»:

«Сегодня, в Международный день солидарности журналистов, мы поддерживаем акцию СМИ против закона об иноагентах. Мы считаем, что этот закон уничтожает независимую журналистику и нарушает право читателей на доступ к информации. гарантированный Конституцией России.



Закон необходимо отменить полностью. Журналисты, честно и качественно выполняющие свою работу, не могут являться чьими-то агентами, потому что в их профессии по определению заложены принципы объективности и всестороннего освещения проблем, а значит, они действуют исключительно в интересах своей аудитории. И только права читателей и имеют значение в этом вопросе, а не зеркальные ответы на действия западных стран».

По состоянию на 8 сентября, в реестре «иноагентов», который ведет Минюст, указаны 47 человек и организаций. Примерно две трети из них были включены в реестр с апреля 2021 года, в том числе «Медуза», VTimes (из-за нового статуса издание было вынуждено закрыться) и «Дождь». Кроме того, в 2021 году были заблокированы проекты «Открытые медиа» и «МБХ медиа», которые Генпрокуратура сочла связанными с «нежелательными» организациями. Оба издания вынужденно прекратили работу. На территории России также объявили «нежелательным» издание «Проект». СМИ было ликвидировано, а в сентябре его журналисты запустили новое издание под названием «Агентство» и уже опубликовали расследование о Сергее Шойгу.

Профсоюз журналистов поддерживает эту акцию журналистской солидарности, сообщила организация в своём Telegram. «Мы призываем продолжить коллективные действия в рамках кампании в защиту свободы слова в России», — заявил профсоюз. Организация также сформулировала несколько шагов, которые можно предпринять, если вы работаете в СМИ, сотрудничаете с медиа и так или иначе считаете себя частью медиасообщества.



В начале сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать список СМИ-«иноагентов», а также смягчить действующее законодательство об «иностранных агентах». Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с изложением своих предложений.



Недавно Песков ответил на обращение редакторов, заявив, что в предлагаемых поправках есть конструктивные предложения, но обсуждение их начнётся только после избрания новой Госдумы.