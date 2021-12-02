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Аналитика
2 декабря 2021

Дайджест преследований СМИ: ноябрь’2021

Минюст продолжает раскрывать карты: ведомство признаёт журналистов «иноагентами» за перевод денег с одного своего счёта на другой и упоминание их статей в чужих твитах (вы всё правильно прочитали).

Игра в «иноагента», 2 сезон: штрафы за немаркировку

 

По-прежнему большим разделом нашего дайджеста остаются новости об «иноагентах». В этом месяце Минюст объявил «иноагентами»несколько человек, связанных с «Командой 29», включая (впервые!) юриста, адвоката Ивана Павлова, который вёл дело журналиста Ивана Сафронова. Также в список попали ООО «Как бы инагент», Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов», ООО «Честные выборы», ООО «Нобелевский призыв», созданное созданное людьми, ранее включенными в тот же список, и главред Sota.Vision Олег Еланчик.

Помимо пополнения реестра ведомство штрафует уже имеющиеся в перечне СМИ (и отдельных журналистов) — за отсутствие должной маркировки или другие нарушения «закона».  Так, за это в ноябре взыскание или угрозу взыскания получили:

- главред «Вечерних ведомостей» Владислав Постников (не отметил новость ОВД-Инфо как новость «иноагента»);

- экс-главред «Проекта» Роман Баданин и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов (за что конкретно, впрочем, непонятно); позднее Везрзилова и вовсе объявили в розыск;

- «Новая газета» и её главред Дмитрий Муратов (целых шесть штрафов за упоминание «иноагентов» без маркировки); 

- главред РБК Пётр Канаев, которого обвинили в злоупотреблении свободой массовой информации за цитирование «иноагентов» без указания на их статус (на него составили пять протоколов);

- издание The Insider, которое из-за отсутствия маркировки «иноагента» Роскомнадзор попросил суд заблокировать оштрафовать. 

Впрочем, штрафуют и «вполне лоялистские «Московский комсомолец», «Интерфакс», «Известия» или «Ведомости», но даже карманные госСМИ, следует из судебной базы данных, — заметил телеграм-канал «Можем объяснить». — Крупные СМИ, выпускающие по несколько сотен и даже тысяч сообщений в день, обречены чуть ли не на ежедневные штрафы за эти «нарушения». Чтобы не возиться с этим, начальникам таких изданий проще вовсе взять и запретить даже обращать внимание на тех, кого государству вздумалось объявить «иноагентами». Чего, власти, похоже, и добиваются».

 

 

Кроме этого, как мы и объясняли, статус влечёт и другие дискриминационные последствия: 

4 ноября Роскомнадзор отказался регистрировать как СМИ сайт газеты «Псковская губерния», поскольку его главный редактор Денис Камалягин объявлен иностранным агентом.

5 ноября журнал «Искусство кино» лишили финансирования из-за рецензии Антона Долина на фильм о декабристах, опубликованной на сайте «Медузы».

 

Подробнее о негативном влиянии закона читайте в докладе ОВД-Инфо

 

«Законодательство об иностранных агентах — дискриминационное по своей сути, поскольку существенно ограничивает права и угрожает профессиональной деятельности лишь определенной группы субъектов права. При этом соответствующее ограничение прав необоснованно ни крайней необходимостью, ни какой бы то ни было конкретной угрозой национальной безопасности. Ситуация усугубляется произвольным и запретительным правоприменением, что связано с размытостью формулировок в законодательстве и вольной их трактовкой различными субъектами правоприменения. Отдельные ведомства, региональные и муниципальные власти увеличивают масштаб дискриминационных последствий с помощью введения собственных нормативных актов», — говорится в документе.

 

СМИ, конечно, сопротивляются. Так, 8 ноября телеканал «Дождь» подал иск к Минюсту из-за признания «иноагентом» (в иске сказано, что министерство никак не доказало законность и обоснованность внесения канала в реестр). А «Медуза» 16 ноября и вовсе сделала ход конём и направила заявку на регистрацию бренда «Данное сообщение (материал) создано...». Любопытно, что если Роспатент одобрит заявки «Медузы», то издание может потребовать от других СМИ прекратить использование защищённого товарного знака.

Но, к сожалению, выиграть у госмашины пока трудно. 18 ноября Московский городской суд отклонил жалобу карельского журналиста Сергея Маркелова, который пытался оспорить внесение себя в реестр СМИ-«иностранных агентов». 19 ноября суд отказал в этом и журналистам «Открытых медиа» Юлии Ярош и Максиму Гликину.

 

❗️ Подписать петицию против закона об «иноагентах» можно здесь.

 

Рубрика «Нелепые обвинения Минюста» в этом месяце оказалась особенно яркой. 23 ноября ведомство раскрыло, что считает «опосредованным финансированием», которое привело к включению «Дождя» в реестр «иноагентов». Выяснилось, что речь идёт о деньгах, полученных телеканалом на проведение поэтического марафона, проекта ко дню защиты детей и за съемку и трансляцию премии «Просветитель». А журналисту Пётру Маняхину из исчезнувшего «Проекта» и вовсе оказалось достаточно перевести деньги с одного своего счёта на другой. Но наибольший креатив Минюст проявил по отношении к Юлии Лукьяновой из того же «Проекта». Её признали иноагентом за несколько репостов в поддержку других иноагентов и чужой (!) твит, в котором упоминалась её статья о школьных туалетах.

 

«В том, что я журналист и нормальный человек — виновна», — отреагировала Юлия по поводу репостов. 

«А потом мои внуки будут рассказывать своим детям: а вашу прапрабабку в путинской России вообще репрессировали за твит про школьные сортиры», — сказала она по поводу твита.

 

Бедный Ваня

 

2 ноября бывшему сотруднику газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод — передачу политологу Воронину данных о сирийской армии. 10 ноября в СМИ стали писать, что Иван Сафронов ещё и японский шпион, раскрывшему военному атташе информацию о перспективных разработках вооружений и военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами.

Адвокат журналиста Дмитрий Катчев отметил, что «сейчас любая встреча Ивана с иностранными дипломатами трактуется как что-то противоправное».

 

«Однако сама по себе встреча, даже если она и была, не означает госизмены. Нужно учитывать, что в 2012 году Сафронову было всего 22 года, вряд ли в то время он мог быть интересен какой-либо спецслужбе», — подчеркнул он.

 

Напомним, ранее Мосгорсуд продлил срок ареста журналиста до 7 января 2022 года. К этому моменту он будет содержаться в СИЗО Лефортово полтора года. До недавнего времени его защита Ивана даже не знала, в чём заключается  обвинение.

 

Остальная цензура

 

3 ноября башкирское издание «Пруфы» (их филиалы есть ещё в Татарстане и Челябинской области) обратилось к читателям с просьбой поддержать журналистов финансово. В своём обращении учредитель «Пруфов» — АНО «Свободные медиа» — утверждает, что местные власти «не смогли простить» журналистам их репортажи о шихане Куштау, который хотела пустить в разработку Башкирская содовая компания и антикоррупционные расследования, а также «что мы постоянно наступаем и жмем на больные мозоли и называем вещи своими именами». Административное давление повлияло на доходы СМИ.

6 ноября в СМИ просочилась информация, что сотрудникам холдинга МИА «Россия сегодня» запретили называть «Талибан» террористической организацией.

 

«Между тем, у Republic скоро суд по протоколу Роскомнадзора именно за то, что не назвали «Талибан» таковой. Мы живем в стране с двумя параллельными юридическими реальностями», — отреагировал главный редактор журнала Дмитрий Колезев.

 

9 ноября на предварительном заседании мировой судья продлил меру пресечения редакторам и редакторкам DOXA. Они останутся под де-факто домашним арестом до 15 апреля 2022 года.

15 ноября телеграм-канал «Местами» заметил, что слово «цензура» в ТАСС упоминается исключительно в связи с цензурой Google, Twitter и Facebook против российских СМИ, цензурой в Узбекистане, цензурой в Украине, цензурой против российских журналистов в США, цензурой Германии против RT.

16 ноября  Басманный суд Москвы передал дело по иску Евгения Пригожина о защите чести и достоинства к изданию The Insider, Роману Доброхотову и Денису Билунову, по подсудности в Мещанский суд Москвы. Напомним, Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», требует от издания выплатить ему 5 млн руб. в качестве моральной компенсации, а также удалить статью «Мазай» — африканский «Вагнер». Кто управляет делами Пригожина на Чëрном континенте», опубликованную в августе 2020 года.

22 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ пытались склонить к сотрудничеству журналиста телеграм-канала Readovka Василия Крестьянинова, освещавшего несанкционированные митинги и прочие акции протеста. В результате Крестьянинов покинул Россию.

В тот же день Роскомнадзор составил протокол на «Радио Свобода» из-за текста, в котором упоминается «зловещий» и «драконовский приказ» маршала Георгия Жукова, известный как «шифрограмма 4976». 

27 ноября журналистка Светлана Прокопьева обжаловала приговор об оправдании терроризма в ЕСПЧ. Поводом для уголовного преследования журналистки стала её авторская колонка о возможных причинах теракта в здании архангельского управления ФСБ.

В тот же день в Ставрополе задержали главреда «Открытой газеты» Людмилу Леонтьеву и изъяли тираж издания. Это четвертый за последний месяц случай изъятия газеты. Издание связывает атаку полиции с публикациями о рейдерском захвате колхоза «Россия».

28 ноября стало известно, что журналистам «Новой газеты» запретили общаться с горняками, пострадавшими в результате аварии на шахте «Листвяжная».

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