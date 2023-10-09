Дайджест преследований СМИ: сентябрь'2023

1 сентября нобелевского лауреата и главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова объявили «иноагентом». 4 сентября появилась информация о том, он уйдет со своего поста на время оспаривания «иноагентского» статуса в суде.

1 сентября журналиста «Псковской губернии» Владимира Капустинского оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о «дискредитации» армии за высказывание в программе «Двойное дно» на Youtube.

2 сентября одно из старейших политических интернет-изданий «Грани.Ру» приостановило работу. В редакции заявили, что перезапуск портала возможен только с новой командой и новой программой:

«Мы не будем ностальгировать, благодарить и целоваться. Мы будем говорить об ошибках. О том, как вдохновенно освещали игрушечный российский протест».

3 сентября стало известно, что силовики возбудили уголовное дело о «дискредитации» ВС РФ против журналистки Марии Гессен из-за интервью Юрию Дудю. По версии следствия, она прокомментировала события в Буче.

7 сентября хакасского журналиста Михаила Афанасьева приговорили к 5,5 годам колонии за публикацию об 11 росгвардейцах, отказавшихся ехать в Украину. Защита доказывала, что «фейки» о Росгвардии стали считаться преступлением уже после выхода публикации, поэтому судить за неё журналиста было нельзя. Но суд решил, что армия и Росгвардия — это одно и то же.

«Это вопиющее нарушение свободы СМИ в русле кремлевской цензуры военного времени. ЕС поддерживает российские независимые СМИ», — заявил на следующий день пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

Афанасьев стал первым журналистом, осуждённым за распространение «фейков» «с использованием служебного положения». При такой формулировке максимальный срок наказания удваивается.

7 сентября журналистку Евгению Балтатарову оштрафовали на 30 тыс. руб. за неисполнение требование закона об «иноагентах».

«...плашка и отчёты как я понимаю. Решения ещё на руках нет. Адвокат сообщил. Суд был в Улан-Удэ. Я единственный иноагент в Бурятии. Штраф первый. Будем обжаловать», — прокомментировала девушка.

7 сентября екатеринбургское издание «Вечерние Ведомости» оштрафовали на 245 тыс. руб. по статье о «дискредитации» армии. Речь идёт о публикациях об антивоенных протестах с 24 по 26 февраля прошлого года, за которые издание уже штрафовали.

Это уже четвертый штраф издания по этой статье. Их общая сумма превысила 695 тыс. руб.

12 сентября журналисту дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву дали 17 лет тюремного заключения по обвинению в терроризме. По версии следствия, работая редактором отдела «Религия» в «Черновике», Гаджиев публиковал статьи о благотворительном фонде «Ансар» и «сознательно не упоминал», что часть денег, которые собирала организация, направлялась для продолжения деятельности «Исламского государства» в Сирии.

Гаджиев заявлял, что все обвинения против него сфальсифицированы. Ранее на суде журналист сообщал, что не переводил деньги в фонд.

14 сентября стало известно, что семья арестованного американского журналиста Эвана Гершковича попросила ООН помочь его освободить. Соответствующую петицию направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям.

Напомним, Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге 30 марта, в отношении него возбуждено уголовное дело по уголовной статье о шпионаже.

14 сентября основательницу «Дождя» Наталью Синдееву оштрафовали из‑за отсутствия маркировки «иноагента». Представительница Роскомнадзора заявила, что журналистка действовала «умышленно»

15 сентября издателю алтайской газеты «Листок» Сергею Михайлову продлили арест на три месяца, до 21 декабря. Его обвиняют в распространении «фейков» про российскую армию.

Михайлов находится в СИЗО с апреля 2022 года.

18 сентября псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 35 тыс. руб. из-за опубликованного в «Север.Реалиях» интервью с историком и политическим философом Василием Жариковым. По мнению специалистов, исследовавших интервью, Прокопьева оказываем на читателей «ментальное, психологическое воздействие», а действия российской армии «определяет как ведение войны, инициатором которой стала наша страна».

18 сентября российский хостинг Podster удалил со своей платформы подкасты «Псковской губернии» по требованию Роскомнадзора. Ведомство заявило, что в подкастах публикуется «недостоверная общественно значимая информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации»

18 сентября издание «Адвокатская улица» объявило о закрытии после внесения в реестр «иностранных агентов».

«После внесения «Улицы» в реестр у меня, как у издателя, осталось не так много вариантов для организации дальнейшей работы проекта. И ни один из них меня не устраивает. <…> Но я серьёзно оценила все обстоятельства, в которых оказались и проект, и связанные с ним люди. И считаю его завершение оптимальным решением», — заявила главный редактор Екатерина Горбунова.

18 сентября Минюст внёс в реестр «иноагентов» журналиста Илью Шепелина.

19 сентября страницы медиа «Гроза» в ВК заблокировали на основании решения Генеральной прокуратуры. Причина блокировки неизвестна.

19 сентября СМИ сообщили о том, что более полугода неизвестные угрожают находящимся в Европе журналисткам «Важных историй» Алесе Мароховской и Ирине Долининой. Они знают адреса и информацию о перемещениях девушек.

«Это могут быть сотрудники ФСБ или люди, связанные с ними. Часто ФСБ действует руками местной организованной преступности. Такая тактика запугивания похожа на стиль российских силовиков, чтобы создать давление и психологически надломить журналистов», — предполагает источник «Важных историй».

20 сентября в реестр «экстремистов и террористов» включили главреда издания «Скат media» и координатора «Протестного Кузбасса» Льва Гяммера.

20 сентября Военный суд заочно приговорил бывшего журналиста «Московского комсомольца» Айдера Муждабаева к 6 годам колонии за «призывы к терроризму».

21 сентября у журналиста и активиста из Приморского края Дениса Рузавина взломали телеграм-аккаунты «Мы и власть», «Nevideo» и «Заметные новости». В них публикуются новости, связанные со «спецоперацией».

21 сентября суд Екатеринбурга оштрафовал по статье 19.34 КоАП двух внесённых в реестр Минюста «иноагентов» — журналистку Елену Шукаеву и IT-блогера Михаила Климарёва.

25 сентября екатеринбургского журналиста главреда информагентства «Реальная журналистика» Александра Романенкова во второй раз оштрафовали по статье о «дискредитации» армии.

В этом году Романенкову уже назначали штраф в 45 тыс. руб, затем отменяли его, но при повторном рассмотрении снова оштрафовали.

26 сентября главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина оштрафовали на 40 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» в телеграм-постах.

28 сентября суд ликвидировал хакасское издание «Новый фокус» после приговора его владельцу Михаилу Афанасьеву за «фейки» про армию. В качестве причин назвали «многочисленные нарушения», которые выявили надзорные органы. Например, в 2022 году суд признал несколько материалов 2018-2019 гг. экстремистскими.

Заражение Pegasus смартфонов журналистов

13 сентября на смартфоне гендиректора «Медузы» Галины Тимченко нашли шпионскую программу Pegasus. Об этом сообщила правозащитная организация Access Now после совместного расследования с канадской Citizen Lab. Заражение произошло через две недели после объявления издания «Медуза», издательницей которого является Тимченко, «нежелательной» организацией.

Исследователи предполагают, что установить слежку, помимо России, могли такие союзные ей страны, как Азербайджан, Казахстан или Узбекистан (они, возможно, применяют Pegasus), и такие государства Европейского Союза, как Эстония, Германия или Латвия (где у «Медузы» расположен офис), которые тоже подозреваются в использовании Pegasus.

14 сентября ещё трое журналистов в Латвии — Евгений Эрлих, Мария Епифанова и Евгений Павлов — сообщили, что получили от Apple уведомления о возможной хакерской атаке на их айфоны.

«Для защиты рекомендуем либо проверять наличие Pegasus через утилиту, либо, если у вас нет нужных для этого навыков, обратиться с этим к IT-специалистам. Журналисты и правозащитники также могут связаться с Access Now», — рекомендуют технические специалисты «Роскомсвободы».

Доклад Спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в РФ

Спецдокладчица ООН по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации Мариана Кацарова в сентябре представила доклад о положении в области прав человека в России, в создании которого участвовала руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Так, согласно докладу, по состоянию на июль 2023 года к уголовной ответственности по уголовной статье о «дискредитации» ВС РФ (ст. 207.3 УК) привлекли не менее 185 человек. Среди самых суровых приговоров — по 8,5 лет лишения свободы оппозиционному политику Илье Яшину и автору телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову, 7 лет — муниципальному депутату Алексею Горинову, 6 лет — журналистке Марии Пономаренко. По административной статье о «дискредитации» (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в России завели более 7683 дел.

Более 300 СМИ заблокированы с февраля 2022 года, 8 медиа объявлены нежелательными на июль 2023 года. Не менее 1000 журналистов, по данным Net Freedom, уехали из России.

«Поправки к федеральным законам «об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «о средствах массовой информации», в совокупности именуемые «законом о СМИ-иноагентах», от ноября 2017 года, вместе с законами о «фейковых новостях», «дискредитации армии», «гей-пропаганде», «исторической памяти», «экстремизме» и «терроризме» используются с целью жесткого и произвольного ограничения права на свободу выражения мнения, мирных собраний и объединений», — отмечается в докладе.

К лету 2023 года, согласно Индексу свободы прессы, Россия занимала 164-е место из 180 возможных, ситуация со свободой прессы в стране признана «крайне серьёзной».