Дайджест преследований СМИ: май’2023

3 мая международная организация «Репортёры без границ» выпустила ежегодный рейтинг свободы прессы. Россия заняла в нём 164 место из 180, опустившись на девять позиций по сравнению с прошлым годом. По мнению исследователей, на это повлияли блокировки, объявление «иноагентами» и «нежелательными организациями» независимых СМИ, а также введение военной цензуры.

3 мая стало известно, что во Франции учредят «премию имени Анны Политковской за журналистское мужество». Первое награждение, по предварительным данным, может пройти уже в ноябре 2023 года. Победителя выберет жюри, в состав которого могут войти дети Анны Политковской (Вера и Илья Политковские), представитель «Репортёров без границ», один французский репортёр, а также журналист «Новой газеты».

4 мая в суд Санкт-Петербурга поступило дело против журналиста Александра Невзорова за отсутствие пометки «иноагента».

«Вышеуказанное [отсутствие маркировки — прим. ред.] привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о её распространителе», — заявили в пресс-службе судов северной столицы.

5 мая глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что нужно регулировать телеграм-каналы, как СМИ.

«Что касается Telegram-каналов, то они находятся в вольном поле. Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны Telegram-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении Telegram-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение», — сказал он.

5 мая Минюст включил в реестр «иноагентов» юридическое лицо издания «Тайга. Инфо».

«Учредители компании рассматривают возможность ликвидации юрлица, что позволит работать в нынешних условиях как прежде», — прокомментировали в редакции.

8 мая стало известно, что корреспондент SOTAvision Максим Литвинчук покинул Россию после того, как силовики провели обыск в его квартире.

«Они сказали, что это связано с ФБК [Фонд борьбы с коррупцией; объявлен экстремистской организацией — прим. ред]. В ФБК я никогда не работал и формально никак с ними не связан», — рассказал Литвинчук, но добавил, что незадолго до этого получил от организации рекомендательное письмо для визы.

10 мая главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова оштрафовали на 30 тыс. руб: Роскомнадзору не понравилось, что он написал комментарий (из шести слов) «ВКонтакте» и не поставил к нему «иноагентскую» маркировку.

10 мая в России заблокировали немецкий телеканал OstWest. На момент блокировки у него было 6 тыс. подписчиков в Instagram, 218 тыс. — в YouTube и почти 280 тыс. — в Facebook. Телеканал много рассказывает о политике, в том числе — об украинских событиях.

11 мая появилась информация, что в законодательстве об «иноагентах» может появиться категория «третьи лица».

По словам замминистра юстиции РФ Олега Свириденко, комитет Госдумы уже поддержал законодательную инициативу, «которая будет касаться любых третьих лиц, которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определённое влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон [о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием — прим. ред.]».

12 мая суд оставил в силе решение по иску «Роснефти» к изданию Der Spiegel. Ранее издание обязали удалить одну фразу из материала об отношениях России и Германии.

«Мы ходатайствовали о проведении лингвистической экспертизы, так как суд явно не обладает настолько хорошими познаниями в немецком языке, чтобы понять, в каком тоне и форме высказала спорная фраза. Однако и суд первой инстанции, и Девятый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении этого ходатайства», — рассказала юрист Центра защиты прав СМИ Екатерина Зубань, представлявшая интересы СМИ.

16 мая у казанской журналистки Наили Муллаевой прошёл обыск. В постановлении на обыск говорилось, что на девушку ранее составлялись административные протоколы об участии в митингах и «дискредитации армии», в связи с чем у неё якобы могут находиться какие-то свидетельства по делу некого Чумакова. Этого человека журналистка, по её словам, не знает.

18 мая украинскую телеведущую Марию Ефросинину заочно арестовали в Москве по делу о военных «фейках». Уголовное дело против Ефросининой возбудили ещё 7 апреля прошлого года. Поводом для него стали инстаграм-посты телеведущей.

18 мая сотрудники Следственного комитета России в нескольких городах провели обыски по уголовному делу о распространении «фейков» о ВС РФ, возбуждённом против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (ещё он объявлен «иностранным агентом» и экстремистом). Обыск прошёл в том числе у главного редактора сетевого издания «Ладога.ру» Александра Калинина-Соколенко.

Журналист рассказал, что правоохранители проверяли вещи и переписку на предмет связи с Пономарёвым: «Проверили электронные носители — ноутбук, телефон. Ничего не изъяли, поскольку не нашли ничего, что говорило бы о моей причастности к нему».

18 мая журналистка SOTAvision Алипат Султанбегова узнала, что против неё возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии. В тот же день она покинула Россию. Спустя 12 дней домой к ней обыском пришли силовики. Они изъяли технику, телефоны и около 350 тыс. руб. Знакомые Султанбеговой проходят по её делу свидетелями.

19 мая журналиста Илью Пивоварова, освещавшего акцию с возложением траурного венка у здания Генпрокуратуры, арестовали на 15 суток, несмотря на наличие редзадания. Пивоварову вменили неповиновение полиции. Помимо ареста суд назначил ему 40 часов обязательных работ за «несанкционированный митинг».

22 мая Верховный суд Республики Алтай вернул первой инстанции уголовное дело обозревателя и учредителя регионального еженедельника «Листок» Сергея Михайлова, которого обвиняют в распространении военных «фейков».

22 мая Роскомнадзор уже десятый по счёту раз заблокировал сайт издания The Moscow Times.

«Решение о блокировке принимают разные ведомства в зависимости от нарушения», — объяснили в Центре защиты прав СМИ.

23 мая медиаменеджеру Илье Красильщику утвердили обвинение по делу о военных «фейках». Речь идёт об инстаграм-посте Красильщика о разрушениях украинских городов и гибели мирного населения, а также интервью аналогичного содержания на канале на YouTube «Шепелин». Красильщик находится за пределами России. В июле 2022 года МВД объявило его в международный розыск.

23 мая корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу продлили арест ещё на три месяца. Через три дня защита обжаловала это решение.

Напомним, Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В тот же день Лефортовский суд арестовал его на два месяца по обвинению в шпионаже.

24 мая экс-журналист Иван Сафронов обжаловал свой приговор в Верховном суде (минувшей осенью его приговорили к 22 годам лишения свободы по обвинению в госизмене). В жалобе, как рассказали его юристы, идёт речь о несправедливости вынесенного решения, недопустимых доказательствах и других многочисленных нарушениях норм Уголовно-процессуального кодекса «на всех стадиях» разбирательства.

26 мая суд в Санкт-Петербурге привлёк к административной ответственности исследовательницу «Важных» историй» (учредитель объявлен «нежелательной» организацией) Марию Жолобову по статье о «нежелательных» организациях.

Как сообщили в пресс-службе, в ноябре 2022 года Жолобова «направила по электронной почте письмо в ООО «Специальный Технологический Центр», являющееся предприятием ОПК РФ, о предоставлении и раскрытии информации о выпускаемых предприятием изделиях, в том числе данных о кооперации головного исполнителя общества в рамках государственного оборонного заказа».

Таким образом, корреспондент просила ООО рассказать о том, что они выпускают, в том числе в рамках гособоронзаказа.

Журналистку оштрафовали на 5 тыс. руб. В суд она не пришла.

27 мая стало известно, что в Саратове силовики пришли с обыском к заместителю главного редактора новостного портала «Взгляд-инфо» Константину Халину. Произошло это после публикации статьи о семье местного зампрокурора Иосифа Минеева, который систематически использовал служебный транспорт в личных целях.

«Мы убеждены: обыски являются инструментом запугивания в руках тех, кто недоволен редакционной политикой «Взгляда». Мы считаем, что организаторы таких действий злоупотребляют своими должностными полномочиями. Это произвол в чистом виде», — заявили в редакции.

29 мая полиция возбудила против редактора издания «Протокол. Самара» Сергея Подсытника уголовное дело о военных «фейках». В редакции предположили, что поводом для возбуждения дела могло стать видео о гибели мобилизованных из Самарской области во время удара по зданию ПТУ в Макеевке, в котором Подсытник представил список погибших.

29 мая стало известно, что ЕСПЧ коммуницировал жалобы на обыски у главреда «Важных историй» и журналистов «Проекта».

Первая жалоба касается обыска в квартире редактора «Важных историй» Романа Анина, который прошёл в апреле 2021 года в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Дело было возбуждено ещё в 2016 году из-за расследования, опубликованного в «Новой газете».

Вторая жалоба — на обыски в квартирах главреда издания «Проект» Романа Баданина, журналистки издания Марии Жолобовой, а также заместителя главреда Михаила Рубина (и в квартире его родителей).

29 мая журналисту изданий «Сибирь.Реалии» и «Тайга.Инфо» Андрею Новашову утвердили приговор по делу о «фейках» про армию. Суд рассмотрел апелляционную жалобу журналиста, но оставил её без удовлетворения.

Ранее Новашов получил восемь месяцев исправительных работ и запрет публикаций в интернете на один год по делу о военых «фейках».

Журналист не признал вину и заявил, что не верил и не верит информации, исходящей от президента и сотрудников Министерства обороны.

31 мая журналистку Татьяну Фельгенгауэр оштрафовали из-за отсутствия маркировки «иноагента». Фельгенгауэр внесли в реестр «иноагентов» в октябре 2022 года.