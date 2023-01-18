Власти снижают объёмы финансирования в сфере искусственного интеллекта

В конце декабря прошлого года Минэкономразвития утвердило «дорожную карту» «Развития высокотехнологичного направления "Искусственный интеллект" (ИИ) на период до 2030 года», с текстом которой ознакомился «Ъ».



Главная цель «дорожной карты» — «ускорить процесс широкомасштабного внедрения отечественных ИИ-решений в экономику и социальную сферу», пояснили изданию в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. «После введения санкций мы определили ИИ-продукты, которые необходимо развивать на территории России, проработали ряд мероприятий, позволяющих их развивать и масштабировать, и включили все это в обновленную "дорожную карту"»,— добавили в Минэкономики.



При этом, судя по документу, правительство существенно снизило предполагаемые объемы финансирования разработок и внедрения решений в сфере ИИ.



Так, «дорожная карта» «Нейротехнологии и искусственный интеллект», утвержденная в 2019 году (опубликована на сайте Минцифры), предполагала, что на развитие ИИ из бюджета потребуется выделить 56,8 млрд руб. до 2024 года. Согласно новой концепции, на эти цели будет потрачено лишь 24,6 млрд руб., и то в течение семи лет, до 2030 года.



«Объем ожидаемого внебюджетного финансирования снизился еще драматичнее — с 334 млрд руб. до 2024 года до 111 млрд руб. уже до 2030 года. К тому же, если концепция от 2019 года предполагала, что к 2024 году объем внутреннего рынка ИИ-технологий составит 160 млрд руб., то в новой «дорожной карте» этот показатель снижен более чем на порядок — до 14 млрд руб.», – сообщает «Ъ».



Судя по документу, развитие ИИ-технологий в России пойдет по четырем направлениям: «обработка естественного языка и синтез речи», «компьютерное зрение», «перспективные методы искусственного интеллекта» и «интеллектуальная поддержка принятия решений».



О планах Правительства скорректировать госпроекты, связанные с разработкой ИИ-технологий, «с учетом повестки противодействия санкциям» стало известно в начале апреля 2022 года: источники «Ъ» говорили, что корректировка потребовалась в том числе из-за ограничения доступа к глобальной инфраструктуре и передовым технологиям.



Большинство исполнителей госпроектов по развитию ИИ находятся под санкциями, из-за чего могут испытывать сложности с доступом к высокотехнологичному оборудованию, необходимому для развития решений, согласен гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров: «Речь, например, об интегральных схемах Nvidia A100 и H100 и любых будущих процессорах, которые могут сравниться с A100 по производительности». Существенное значение, по словам эксперта, имеет и отток из страны научных кадров, в том числе кандидатов и докторов наук, что также осложнит достижение поставленных целей.