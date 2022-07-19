Операторы связи попросили снизить штрафы по закону «серых» сим-картах

«Ростелеком», МТС, «Мегафон», Tele2 и «Вымпелком» попросили главу комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова пересмотреть размер штрафа за нарушение закона о «серых сим-картах», которые предлагается установить, сообщил «Ъ» со ссылкой на письмо компаний. Такой законопроект был принят в первом чтении в октябре 2021 г., а сейчас готовится ко второму.

Поправки к закону «О связи», регулирующие оборот серых сим-карт, обязывают бизнес регистрировать данные о конечных пользователях в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Компании могут оказывать услуги только абонентам, которые прошли идентификацию. Закон также предусматривает возможность покупки сим-карт через интернет с помощью простой электронной подписи при верифицировании пользователя через ЕСИА или Единую биометрическую систему (ЕБС).

Документ вводит штрафы в размере 200–300 тыс. руб. для операторов, нарушивших правила продажи сим-карт через интернет. Если оператор не отключил от услуг связи корпоративных клиентов, не внесших информацию о себе в ЕСИА или внесших туда недостоверные данные, штраф составит 300–500 тыс. руб.

В письме говорится, что эти штрафы в 10 раз больше, чем ответственность за похожие административные нарушения. Операторы попросили уменьшить их размер, чтобы не увеличивать административную нагрузку на компании во время кризиса.



В Tele2 заявили, что повышенная административная нагрузка в условиях санкций препятствует развитию рынка мобильной связи. В «Мегафоне» согласились, что такая мера замедлит развитие отрасли и ухудшит клиентский опыт. В «Вымпелкоме» назвали введение штрафов преждевременным, потому что еще не утвержден порядок предоставления данных о корпоративных клиентах Роскомнадзору. В комитете Госдумы по госстроительству отказались от комментариев.



Преподаватель Moscow Digital School Никита Данилов пояснил, что по нынешнему законодательству за такое нарушение операторов могут оштрафовать по статье о несоблюдении лицензионных требований на 40 000 руб. По его словам, формально штрафовать можно за каждый факт продажи сим-карт с нарушением, что может потенциально привести к многомиллиардным штрафам. Для самих корпоративных клиентов предусматривается штраф за отсутствие регистрации в ЕСИА в размере до 70 000 руб., добавил Данилов.