Facebook, Twitter и Telegram получили новые штрафы за отказ удалять запрещённую информацию

Мировой судья Тимур Вахрамеев участка №422 Таганского районного суда г. Москвы оштрафовал три популярных интернет-сервиса ещё на 35 миллионов рублей за то, что те не удалили информацию, распространение которой на территории России запрещено.

Таганский районный суд Москвы за день оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалять «запрещённый» контент.



Общая сумма штрафов, которые получили три компании, — 170 миллионов рублейhttps://t.co/DrniEiqkDP pic.twitter.com/xbLOQ0yDoX — TJ (@tjournal) September 14, 2021

Twitter был оштрафован на 5 миллионов рублей по ч.2 ст.13.41 и ч.4 ст.13.41 КоАП. Первая статья для юрлиц подразумевает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, вторая — от 3 млн до 8 млн рублей. Таким образом, суд не стал наказывать сервис микроблогов, что называется, «по максималке». Заседаний по Twitter было два.

По Facebook прошли заседания по пяти делам. Статьи — те же. Самая популярная в мире соцсеть была оштрафована на 21 млн рублей.



По тем же статьям суд наказал Telegram. Результатом двух заседаний стал штраф в 9 миллионов рублей.



Как заметил SecurityLab, взыскать эти штрафы будет непросто, приводя в пример недавний случай с Google. Накануне судебные приставы нашли в Москве представителя американского IT-гиганта, но тот объяснил, что это российское ООО, а с претензиями по контенту надо обращаться в Америку, в настоящий Google.