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29 July 2022

В Казахстане расширили госполномочия по цензуре соцсетей

Мининформации Казахстана сможет ограничивать деятельность иностранных онлайн-платформ, проводить анализ и мониторинг работы некоммерческих организаций, вести реестр законных представителей иностранных онлайн-платформ и т.п.
Правительство Казахстана подписало постановление об изменениях в полномочиях Министерства информации и общественного развития (МИОР) Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz. Теперь МИОР сможет запрашивать у онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки. Если у ресурса не будет программы для подсчёта, МИОР имеет возможность определять количество пользователей самостоятельно.
 

Кроме того, МИОР РК также получит полномочия:

  • ограничивать деятельность иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями на территории Казахстана;

  • проводить анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма с представлением такой информации в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;

  • разрабатывать и утверждать правила создания экспертной группы, а также рассматривать заявления по фактам кибербуллинга в отношении детей;

  • разрабатывать и утверждать правила взаимодействия государственных органов по вопросам соблюдения в сетях телекоммуникаций требований законодательства РК;

  • поручать операторам связи, собственникам или законным представителям онлайн-платформ, а также государственной технической службе возобновлять доступ к интернет-ресурсу;

  • вести реестр законных представителей иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями;

  • разрабатывать и утверждать правила ведения реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт подписал закон о кибербуллинге, который ранее вызвал критику со стороны экспертного сообщества и активистов. Документ позволяет обязать владельцев социальных сетей и мессенджеров в течение суток удалять противоправный контент с признаками «травли, буллинга ребенка».

соцсети цензура Казахстан

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