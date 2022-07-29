В Казахстане расширили госполномочия по цензуре соцсетей

Кроме того, МИОР РК также получит полномочия:

ограничивать деятельность иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями на территории Казахстана;

проводить анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма с представлением такой информации в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;

разрабатывать и утверждать правила создания экспертной группы, а также рассматривать заявления по фактам кибербуллинга в отношении детей;

разрабатывать и утверждать правила взаимодействия государственных органов по вопросам соблюдения в сетях телекоммуникаций требований законодательства РК;

поручать операторам связи, собственникам или законным представителям онлайн-платформ, а также государственной технической службе возобновлять доступ к интернет-ресурсу;

вести реестр законных представителей иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями;

разрабатывать и утверждать правила ведения реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт подписал закон о кибербуллинге, который ранее вызвал критику со стороны экспертного сообщества и активистов. Документ позволяет обязать владельцев социальных сетей и мессенджеров в течение суток удалять противоправный контент с признаками «травли, буллинга ребенка».