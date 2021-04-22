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April 22, 2021, 9:28 a.m.

Утверждены требования к содержанию согласия на обработку персональных данных

Их новая форма, разработанная Роскомнадзором, вводится в связи с вступлением в силу так называемого «закона Горелкина», который позволяет гражданам самим указывать — какие именно данные можно распространять.

Официально опубликован приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения», который вступает в действие с 1 сентября 2021 г.

Новая форма «Требований» вводится в соответствии с подписанными Президентом России 30 декабря 2020 года поправками в Федеральный закон «О персональных данных» (№519-ФЗ). Данный закон, напомним, был разработан депутатом-единороссом Антоном Горелкиным и вступил в силу 1 апреля текущего года.

В новых требованиях указано, что согласие должно содержать:

  1. ФИО субъекта персданных;
  2. Контактную информацию (номер телефона, емейл или почтовый адрес субъекта ПДн);
  3. Сведения об операторе-организации - наименование, адрес, указанный в Едином госреестре юрлиц, идентификац.номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен субъекту персданных). Если оператор — физлицо или гражданин, то о них должны указываться касающиеся такого рода лиц сведения (ФИО, место жительства и т.п.);
  4. Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут осуществляться предоставление неограниченному кругу лиц и иные действия с персданными субъекта ПДн;
  5. Цели обработки персданных;
  6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта ПДн:
    - персональные данные (ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, социальное положение, доходы, другая информация, относящаяся с субъекту ПДн),
    - специальные категории персданных (расовая или национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, интимной жизни, сведения о судимости),
    - биометрические персональные данные;
  7. Категории и перечень персданных, для обработки которых субъект ПДн устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию);
  8. Условия, при которых полученные ПДн могут передаваться оператором;
  9. Срок действия согласия.

«Фотографическое изображение человека так и не стало биометрическими ПДн», — заметил Telegram-канал Bureaucraticsecurity.

Подписание нового согласия на обработку персональных данных между гражданином и оператором ПД потребуется только в случае, если оператор планирует распространять личные данные, то есть передавать их неограниченному кругу лиц. Во всех иных случаях подписанное ранее между пользователем и оператором согласие на обработку ПД остается в силе, в том числе в тех случаях, когда нужна письменная форма согласия, поясняли ранее в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор 152-ФЗ 242-ФЗ депутат Горелкин 519-ФЗ согласие на обработку ПДн

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