Sony в качестве игрового контроллера запатентовала банан

Компания работает над тем, чтоб практически любой предмет можно было использовать как геймпад.

Компания Sony недавно запатентовала новый контроллер для PlayStation 5, который похож на обычный банан. Если же углубиться в описание патента, но становится понятно, что это не контроллер, похожий на банан, а самый настоящий банан, пишет профильное издание IXBT.

Sony has an ambitious technology in mind with its "banana controller" concept. Its new patent could allow players to use the fruit, or any common object, as a controller to enjoy their favorite game https://t.co/7QaO6gXPkg

— Intl. Business Times (@IBTimes) March 4, 2021