Sony в качестве игрового контроллера запатентовала банан

Компания работает над тем, чтоб практически любой предмет можно было использовать как геймпад.

Компания Sony недавно запатентовала новый контроллер для PlayStation 5, который похож на обычный банан. Если же углубиться в описание патента, но становится понятно, что это не контроллер, похожий на банан, а самый настоящий банан, пишет профильное издание IXBT.

Sony has an ambitious technology in mind with its "banana controller" concept. Its new patent could allow players to use the fruit, or any common object, as a controller to enjoy their favorite game https://t.co/7QaO6gXPkg — Intl. Business Times (@IBTimes) March 4, 2021

Эту ягоду компания привела как пример джойстика. Патент в целом направлен на то, чтобы использовать любой неэлектронный объект в качестве игрового контроллера (геймпада).

Также Sony отмечает, что этот пассивный объект не должен излучать свет. Помимо банана может использоваться ручка, карандаш или что-то другое. То есть Sony работает над тем, чтобы практически любой предмет можно было сделать игровым контроллером.

Благодаря считыванию положения предмета в пространстве можно будет управлять игровой камерой, а если вещь выйдет из поле зрения камеры, то игра будет поставлена на паузу.

Также можно будет одновременно использовать два неинтерактивных объекта в качестве геймпадов, в том числе два банана. Например, предполагается, что, удерживая два апельсина, можно будет представить, что они рулевое колесо и использовать их для управления транспортными средствами.