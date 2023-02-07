Getty Images обвинил нейросеть Stable Diffusion в нарушении авторских прав

Американское агентство Getty Images, занимающееся стоковыми фотографиями, обвинило создателей нейросети для генерации изображений Stable Diffusion — компанию Stability AI — в «наглом нарушении прав интеллектуальной собственности Getty Images в ошеломляющих масштабах».



Истец считает, что Stability AI «скопировала более 12 млн изображений из его фотобанка без разрешения и финансовых выплат, чтобы построить конкурентоспособный бизнес». Тем самым компания нарушила авторские права Getty Images и посягнула на товарный знак сервиса.



Этот судебный процесс является очередным столкновением между разработчиками генеративных нейросетей и правообладателями. Дело в том, что для обучения таких алгоритмов требуется огромное количество изображений, которые зачастую берутся из интернета без согласия авторов и правообладателей. В прошлом месяце Getty Images подала иск против Stability AI в британский суд, обвинив разработчиков в нарушении авторских прав.



Эксперты по правовым вопросам заявляют, что дело Getty Images имеет существенную основу, но отмечают, что исход противостояния трудно предсказать, поскольку в прошлом подобных разбирательств в практике не было. Британский учёный Андрес Гуадамаз (Andres Guadamaz), специализирующийся на искусственном интеллекте и авторском праве, считает, что иск Getty Images является хорошо обоснованным. Он отметил, что, вероятнее всего, дело будет рассматриваться с точки зрения нарушения авторских прав, а ответчик постарается доказать, что использовал изображения сервиса добросовестно и не нарушал прав авторов.