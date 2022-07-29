Реализация новых требований к СОРМ потребует от операторов связи дополнительных расходов

«Ростелеком» в июне выразил свою позицию по поводу требований к системе технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). На это обратил внимание телеграм-канал «Телеком-ревью». Оператор связи отметил, что реализация проекта потребует установки дополнительного оборудования и приведёт к дополнительным расходам. На портале нормативно-правовых актов под предложениями компании значится «частично учтено».

«С целью реализации данных требований Проекта потребуется увеличение систем хранения СОРМ, что соответственно приведет к дополнительным расходам компании, оценка которых осуществляется на основании технического решения от производителя и может быть представлена позже. На основании вышеизложенного, учитывая необходимость установки дополнительного оборудования и увеличения систем хранения СОРМ, предлагаем установить вступление в силу Проекта в декабре 2023 года», — говорится в документе с предложениями оператора.

Ранее Минцифры разработало проект изменений в требования к (СОРМ). Документ корректирует требования к параметрам кодирования информации между пультом управления СОРМ (ФСБ) и технических средств СОРМ-3 (ТС ОРМ, операторов), а также к параметрам сбора информации, к формату ее хранения, взаимной аутентификации ТС ОРМ и пульта управления, к резервированию пропускной способности каналов между ними. Кроме того, системы СОРМ должны отдельно выделять и сохранять трафик звонков через интернет, геопозиции пользователя, историю браузера.

Приммечательно, что Минцифры посчитало, что дополнительных затрат от операторов и производителей не потребуется.