В Южной Корее разрешат сторонним платёжным системам работать в App Store и Google Play

Южная Корея первой в мире принимает поправки в закон, которые направлены на борьбу с тем, как IT-гиганты контролируют свои цифровые площадки вроде App Store и Google Play. Это не позволит крупным корпорациям взимать 30-процентную комиссию с покупок пользователей в магазинах приложений. Поправки в закон уже прошли Национальное собрание и теперь их должен подписать президент страны Мун Чжэ Ин.

