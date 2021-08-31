В Южной Корее разрешат сторонним платёжным системам работать в App Store и Google Play

Южная Корея первой в мире принимает поправки в закон, которые направлены на борьбу с тем, как IT-гиганты контролируют свои цифровые площадки вроде App Store и Google Play. Это не позволит крупным корпорациям взимать 30-процентную комиссию с покупок пользователей в магазинах приложений. Поправки в закон уже прошли Национальное собрание и теперь их должен подписать президент страны Мун Чжэ Ин.

The Asian country is the first major economy to move towards limiting the dominance of the two biggest mobile platform makers. https://t.co/Z128W2uNfb — Forbes Asia (@ForbesAsia) August 26, 2021

Парламент Ю.Кореи принял закон о запрете комиссий Google, Apple https://t.co/A0n8UKfMTE — Агентство Рейтер (@reuters_russia) August 31, 2021

Также крупным компаниям запретят без объяснения причин удалять приложения из магазина или задерживать процесс их одобрения модерацией.

Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторы на сумму до 3% от их выручки на территории Южной Кореи. По мнению экспертов, власти США и других стран могут обратить внимание на на эти поправки, поскольку они сейчас тоже вниманительно изучают ситуацию на рынке мобильных приложений и то, как компании контролируют его.



В свою очередь, представители Google и Apple считают, что поправки в закон негативно скажутся на бизнесе компаний, и люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.

Использование сторонних платёжных систем стало причиной, по которой в 2020 году начался конфликт Epic Games с Apple и Google, и из-за него Fortnite была удалена с цифровых площадок компаний. На фоне этого правительства разных стран начали оказывать давление на IT-гигантов из-за того, как они контролируют свои магазины. Многие считают, что Apple и Google злоупотребляют положением.

На проблему злоупотреблений со стороны бигтеха часто сетовал создатель Telegram Павел Дуров, который на днях написал очередной пост на данную тему. Более того, он обвинил Apple и Google в цензурриовании контента в интернете, а такде контролировании действий пользователей. По его словам, крупные корпорации создают условия, при которых активным и творческим людям всё сложнее применить себя в этом мире.