Нужна юр.помощь?
Новости
31 August 2021

В Южной Корее разрешат сторонним платёжным системам работать в App Store и Google Play

Соответствующие поправки в законодательство уже приняты, они прошли Национальное собрание и теперь их должен подписать президент страны Мун Чжэ Ин.

Южная Корея первой в мире принимает поправки в закон, которые направлены на борьбу с тем, как IT-гиганты контролируют свои цифровые площадки вроде App Store и Google Play. Это не позволит крупным корпорациям взимать 30-процентную комиссию с покупок пользователей в магазинах приложений. Поправки в закон уже прошли Национальное собрание и теперь их должен подписать президент страны Мун Чжэ Ин.

 

 

 

Также крупным компаниям запретят без объяснения причин удалять приложения из магазина или задерживать процесс их одобрения модерацией.

Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторы на сумму до 3% от их выручки на территории Южной Кореи. По мнению экспертов, власти США и других стран могут обратить внимание на на эти поправки, поскольку они сейчас тоже вниманительно изучают ситуацию на рынке мобильных приложений и то, как компании контролируют его.

В свою очередь, представители Google и Apple считают, что поправки в закон негативно скажутся на бизнесе компаний, и люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.

Использование сторонних платёжных систем стало причиной, по которой в 2020 году начался конфликт Epic Games с Apple и Google, и из-за него Fortnite была удалена с цифровых площадок компаний. На фоне этого правительства разных стран начали оказывать давление на IT-гигантов из-за того, как они контролируют свои магазины. Многие считают, что Apple и Google злоупотребляют положением.

На проблему злоупотреблений со стороны бигтеха часто сетовал создатель Telegram Павел Дуров, который на днях написал очередной пост на данную тему. Более того, он обвинил Apple и Google в цензурриовании контента в интернете, а такде контролировании действий пользователей. По его словам, крупные корпорации создают условия, при которых активным и творческим людям всё сложнее применить себя в этом мире.

монополии Google Play поправки Южная Корея App Store магазин приложений платёжные системы

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Южная Корея разрешит разработчикам не использовать магазины приложений Google и Apple
Apple получила предупреждение ФАС
Epic Games подаёт в суд на Google и Apple за удаление Fortnite из магазинов приложений
Суд предварительно запретил Apple банить разработчиков Epic Games
Правообладатели предъявили иски мобильным приложениям
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности