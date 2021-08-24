Южная Корея разрешит разработчикам не использовать магазины приложений Google и Apple

Южная Корея может запретить Google и Apple требовать от разработчиков использовать платёжные системы корпораций, сообщает Reuters. Фактически это не позволит больше IT-гигантам взимать 30-процентную комиссию с покупок пользователей в магазинах приложений.

«Google вынуждает разработчиков игровых приложений использовать его платёжную систему. И он хочет распространить такую политику и на другие приложения, к примеру, в области музыки или цифровых комиксов», — сказал Квон Се Хва, генеральный менеджер Ассоциации интернет-корпораций Кореи.

Ожидается, что парламентский комитет по законодательству и судебной системе одобрит поправку к закону о телекоммуникационном бизнесе (с неофициальным названием «Закон против Google»), которая направлена против доминирования владельцев магазинов приложений на рынке, сегодня. В случае успеха инициатива вынесена на окончательное голосование в среду.

«Если новый законопроект станет законом, у разработчиков будет возможность использовать другие независимые платёжные системы», — считает Квон.

После принятия поправки Южная Корея может стать первым государством, наложившим ограничение, которое нанесёт такой ущерб доходам технологических гигантов.

Ранее корпорации, особенно Apple, уже подвергались критике по всему миру за высокий порог комиссии в магазинах приложений. Так, в Великобритании Apple получила за это коллективный иск на 1,5 млрд фунтов. Кроме того, по этому поводу с IT-гигантом уже судится Epic Games. По жалобе Spotify выступала с обвинением и Европейская комиссия.

В ответ на выпады Apple обещала уменьшить комиссию в App Store с 30% до 15% для разработчиков, зарабатывающих в нем не больше 1 млн долл. в год.