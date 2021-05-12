Apple получила коллективный иск на 1,5 миллиардов фунтов из-за высокой комиссии в App Store

В Великобритании против Apple подан коллективный иск на 1,5 млрд фунтов стерлингов (157 млрд руб.) из-за высокой — в 30% — комиссии в App Store. Жалоба представляет интересы почти 20 млн человек. Если судебный иск будет успешным, взысканный штраф поделят между всеми владельцами iPhone или iPad, которые приобрели платные приложения, подписки или сделали другие покупки в британском App Store с 2015 года.

«App Store был блестящим шлюзом для целого ряда интересных и инновационных сервисом, которые многие люди, включая меня, считают полезными. Но через 13 лет после своего запуска он стал единственным шлюзом для миллионов потребителей. Apple ревниво охраняет доступ к миру приложений и взимает плату за вход и использование, которая совершенно неоправданна», — заявила эксперт в области цифровой экономики и преподавательница Королевского колледжа Лондонского университета Рейчел Кент, ведущая иск.

Она назвала политику корпорации «неприемлемым поведением монополиста».

Критика IT-гиганта за высокую комиссию не нова. Так, по этому поводу с ним уже судится Epic Games. Кроме того, Европейская комиссия в прошлом месяце, после жалобы Spotify, обвинила Apple в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке потоковой передачи музыки.

«Комиссия, взимаемая магазином приложений, очень сильно отличается от комиссии других цифровых маркетплейсов. На самом деле 84% приложений в App Store бесплатны, разработчики ничего не дают Apple. И у подавляющего большинства тех, кто всё-таки платит компании комиссию за продажу своих цифровых сервисов, есть право на комиссию в размере 15%», — отвечает на претензии корпорация.

Apple также «приветствует возможность обсудить с судом свою непоколебимую приверженность потребителям и многочисленные преимущества, которые App Store принёс инновационной экономике Великобритании».