Сенаторы рекомендуют вписать в законодательство Кодекс этики ИИ

Совет Федерации планирует рекомендовать закрепление в законодательстве Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщил РБК со ссылкой на два источника в Верхней палате парламента РФ. Один из них рассказал, что такое предложение представят 22 декабря на выездном заседании Совета по цифровой экономике при Совфеде.

По словам одного из собеседников РБК, Совет Федерации намерен предложить ввести отдельный законодательный запрет на включение в состав технологий искусственного интеллекта алгоритмов и параметров, дискриминирующих граждан по различным признакам, чтобы «ни пол, ни раса, ни какие-то индивидуальные предпочтения не служили основанием, для того чтобы человеку отказывали в приеме на работу или каких-либо социальных льготах». Кроме того, Совфед намерен рекомендовать Минэкономразвития создать механизм предварительной оценки последствий внедрения искусственного интеллекта «в целях исключения негативного воздействия на права человека и гражданина».

Другой собеседник пояснил, что вариантов правового закрепления положений кодекса в отраслевом законодательстве может быть несколько: «Базовые положения о функционировании искусственного интеллекта могут быть закреплены в специализированном, отдельном федеральном законе или же в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Положения об оценке рисков и гуманитарного воздействия искусственного интеллекта и соответствующая регламентация этих механизмов могут найти отражение в законе «Об обязательных требованиях в России», а вопросы использования искусственного интеллекта при решении юридически значимых вопросов, оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе по вопросам исключения дискриминации граждан со стороны технологии могут попасть в закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». В октябре его подписали члены Альянса в сфере искусственного интеллекта, в который входят Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», VK, МТС, Российский фонд прямых инвестиций, «Сколково» и т. д. Согласно кодексу, разработчики ИИ должны проверять, что применяемые алгоритмы и наборы данных не приведут к умышленной дискриминации людей. Также в документе говорится, что человека нужно предупреждать о том, что он общается с ИИ, а персональные данные нужно защищать. Ответственность за последствия использования ИИ должен нести человек.



Накануне глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов сообщил о разработке законопроекта о регулировании применения и оборота роботов в России. Сенатор дал определение понятия «робот», предложил разделить роботов на две категории — гражданские и служебные — и на четыре класса по степени опасности.