Исследование: «Спецоперация» тревожит россиян больше пандемии

Согласно проведенному КРОС анализу, суммарный индекс тревожности в 2022 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2021-м — с 9,8 тыс. до 21,4 тыс. «медиаюнгов» (применяемая КРОС единица измерения воспроизводства тревоги), что объясняется «более напряженной повесткой в целом». В 2020 году этот показатель достигал только 5,7 тыс. «медиаюнгов». Таким образом, рост тревожности россиян к прошлому году составил 119%, а к 2020-му — 273%, пишет «Ъ» со ссылкой на материалы исследования.



Издание также указывает, что эксперты ранжируют страхи россиян на основе анализа новостей СМИ («медиаиндекс»), а также постов и комментариев в соцсетях («соцмедиаиндекс»).

Согласно результатам исследования, основным источником тревожности россиян в уходящем году стала так называемая «специальная военная операция» (СВО), а также связанные с ней темы: эскалация конфликта с Западом и возможное применение ядерного оружия, диверсии и возможный перенос боевых действий на территорию «старых» регионов России, частичная мобилизация.

Для первого полугодия также были характерны страхи, вызванные инфляцией и уходом иностранных компаний, но в дальнейшем их актуальность снизилась, отмечают эксперты.

«Главным отличием от 2021 года стало то, что россиян практически перестала волновать проблематика, связанная с COVID-19 и вакцинацией»,— говорится в исследовании.

В прошлом году страхи, вызванные коронавирусом (опасения из-за запрета посещать общественные места без QR-кодов и необходимость вакцинироваться, а также непосредственно боязнь заразиться), занимали лидирующие позиции как в целом по стране, так и в отдельно взятых регионах.

Список наиболее «встревоженных» субъектов за минувший год сильно изменился, следует из доклада.

Кроме традиционно лидирующих Москвы и Санкт-Петербурга в десятку по очевидным причинам вошли приграничные Курская, Белгородская и Брянская области, а также Севастополь. Этот список также пополнили Бурятия, Забайкальский край, Ярославская и Архангельская области. Последняя уже была в аналогичном рейтинге, но если в прошлом году жителей региона тревожило «нашествие волков» (помимо COVID-19), то сейчас — инфляция (помимо СВО). Самыми «невозмутимыми» оказались дальневосточники (Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Якутия и Амурская область), кавказцы (Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ингушетия), а также жители Мордовии.

Интересно, что Мордовия и Якутия стали единственными субъектами, где ход СВО не попал в число главных страхов: жителей этих республик больше волновали инфляция, частичная мобилизация, мошенники и лесные пожары.

В целом же «СВО-тревожность» вошла в лидирующую тройку страхов в 83 из 85 регионов. В 70 регионах она заняла первое место. Второе место по частоте присутствия занимает инфляция, которая встречается в лидирующей тройке 71 региона. На третьем месте — частичная мобилизация: ее можно найти в топ-3 половины субъектов.