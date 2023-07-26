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26 July 2023

В Туркменистане заблокировано большинство соцсетей, мессенджеров и хостингов

Остаются доступными только сервисы, внесённые в «белые списки»

Туркменский новостной портал Turkmen.news предстваил список блокировок — по подсчётам издания, в стране заблокированы три четверти существующих IP-адресов.

Под запретом находятся мессенджеры и социальные сети: Facebook и Facebook Messenger, Instagram, Discord, Kik, LINE, Linkedln, QQ, Reddit, Signal, Snapchat, Telegram, TikTok, Vkontakte, Viber, WeChat, WhatsApp, YouTube и X (бывш. Twitter).

В списке блокировок находится большинство хостингов, в том числе Alibaba Cloud, Dropbox, Google Cloud Platform, Microsoft Azure и многие другие.

Недоступны и такие популярные онлайн-игры, как Dota 2, Clash of Clans, Fortnite, Grand Theft Auto Online, League of Legends, Minecraft, World of Warcraft и World of Tanks.

В Туркменистане также заблокированы все публичные DNS (Domain Name System).

«Всё это — лишь малый процент от заблокированных ресурсов. Полные списки заняли бы слишком много места. Блокировки носят постоянный характер, страна фактически живёт в режиме перманентного шатдауна», — говорится в материале Turkmen.news.

В Республике остались «белые списки», в которые внесены первые лица государства, а также особо высокопоставленные сотрудники Министерства национальной безопасности и Службы безопасности. Последнее ведомство как раз и инициировало создание списков разрешённых ресурсов, но уже вскоре стало на этом зарабатывать — оставить сайт доступным можно за взятку в 1-2 тысячи долларов.

соцсети Азия Туркменистан блокировки

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