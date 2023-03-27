OneWeb готова запустить свой спутниковый интернет уже в 2023 году

С космодрома в Индии была запущена тяжёлая ракета LVM3 с 36 спутниками связи компании OneWeb.



На сайте национального космического агентства Индии ISRO говорится об успешном выведении на орбиту всех спутников, выполняя сложное маневрирование во избежание столкновения с другими спутниками.



OneWeb также пишет о об этом событии, добавив, что в данный момент количество аппаратов на орбите досгигло 618, и это «последовательный шаг вперёд в предоставлении глобальных услуг».



Генеральный директор OneWeb, Нил Мастерсон, заявил, что количество уже запущенных спутников вполне достаточно, чтобы предложить широкополосную связь компаниям и государственным клиентам в 48 штатах США в мае этого года и обеспечить глобальное покрытие всей Земли к концу 2023 года.



OneWeb не считает SpaceX своим конкурентом, так как OneWeb сосредоточена на корпоративных клиентах и госкомпаниях, в то время как SpaceX ориентирована на потребительский рынок. OneWeb имеет вторую по величине низкоорбитальную систему спутников после Starlink, но в будущем может конкурировать с Amazon, которая также планирует запустить свою собственную спутниковую систему связи, проект Project Kuiper.



В ноябре 2020 года OneWeb объявила о банкротстве и была продана правительству Соединенного Королевства и индийской компании Bharti Global, после чего продолжила свою работу.