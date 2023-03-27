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27 March 2023

OneWeb готова запустить свой спутниковый интернет уже в 2023 году

Недавно на орбиту было выведено ещё 36 спутников, и теперь их количество достигло 618, а этого достаточно для начала предоставления широкополосной связи компаниям и государственным клиентам в США.
Фото: oneweb.net

С космодрома в Индии была запущена тяжёлая ракета LVM3 с 36 спутниками связи компании OneWeb.

На сайте национального космического агентства Индии ISRO говорится об успешном выведении на орбиту всех спутников, выполняя сложное маневрирование во избежание столкновения с другими спутниками.

OneWeb также пишет о об этом событии, добавив, что в данный момент количество аппаратов на орбите досгигло 618, и это «последовательный шаг вперёд в предоставлении глобальных услуг».

Генеральный директор OneWeb, Нил Мастерсон, заявил, что количество уже запущенных спутников вполне достаточно, чтобы предложить широкополосную связь компаниям и государственным клиентам в 48 штатах США в мае этого года и обеспечить глобальное покрытие всей Земли к концу 2023 года.

OneWeb не считает SpaceX своим конкурентом, так как OneWeb сосредоточена на корпоративных клиентах и госкомпаниях, в то время как SpaceX ориентирована на потребительский рынок. OneWeb имеет вторую по величине низкоорбитальную систему спутников после Starlink, но в будущем может конкурировать с Amazon, которая также планирует запустить свою собственную спутниковую систему связи, проект Project Kuiper.

В ноябре 2020 года OneWeb объявила о банкротстве и была продана правительству Соединенного Королевства и индийской компании Bharti Global, после чего продолжила свою работу.

Индия США спутниковый интернет OneWeb

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