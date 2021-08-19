Правительство выделит 60,8 миллиардов рублей на спутниковый проект Минцифры

Правительство выделит 60,8 млрд руб. из Фонда национального состояния на проект Минцифры по созданию до 2028 года спутниковой группировки, сообщает «Коммерсантъ». Четыре космических аппарата должны обеспечить жителей труднодоступных регионов Крайнего Севера (в их числе побережье Арктики и Северного морского пути) дешёвым и доступным интернетом.

Изначально на это было заложено 40 млрд руб., а весь проект оценивался в 151 млрд руб. Выделенный в итоге бюджет свидетельствует, что, скорее всего, Минцифры сможет обеспечить минимальной связью только госучреждения и силовиков, говорят эксперты и участники рынка.

«Маловероятно, что это решение может обеспечить достаточную ёмкость каналов для привычного абонентам потребления по стандартным тарифам. Кроме того, из-за высокой задержки сигнала спутниковой связи может пострадать качество сервиса»,— полагают в Tele2.

В «МегаФоне» допускают, что «наличие альтернативных транспортных каналов для передачи сигнала положительно скажется на доступности интернета в стране».

Ещё один собеседник издания на телекоммуникационном рынке даже оценку проекта «Доступ в интернет» в 151 млрд руб. находит заниженной: «Если применить к ней тарифы Starlink, только на запуск группировки спутников уходит 3 млрд долл., или около 225 млрд руб.». Это расходы на доставку на орбиту — без затрат на производство, настройку, земные станции и другие, подчеркивает он.

По мнению гендиректора AltegroSky Сергея Пехтерева, «Доступ в интернет» может работать на спутниках «Экспресс-РВ» или «Скиф».

«Однако спутники "Экспресс-РВ" не смогут обеспечивать потребителей скоростным интернетом из-за высокой задержки, поскольку это высокоорбитальная группировка, далеко не аналог проектов OneWeb или StarLink Илона Маска, которые фактически приближают качество спутниковой связи к наземной», — говорит эксперт.

«Скиф» же, по его словам, ближе к западным проектам по скорости передачи данных, поскольку это среднеорбитальная система, но обойдется значительно дороже: если для запуска «Экспресс-РВ» достаточно нескольких спутников, то для «Скифа» потребуется до сотни.