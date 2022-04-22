S.T.A.L.K.E.R. 2 не прошёл военную цензуру

Под «военно-цензурную» блокировку попал официальный сайт компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, продолжения всемирно популярной серии S.T.A.L.K.E.R. Как выяснила «Роскомсвобода» в ходе очередного мониторинга реестра запрещённых сайтов, инициатором здесь снова выступила Генеральная прокуратура РФ, 18 апреля текущего года принявшая решение ограничить доступ к сайту stalker2.com, и 22 числа её требование было выполнено.

https://reestr.rublacklist.net/record/4291178

Очевидно, причиной запрета стало размещённое на сайте обращение к фанатам и подписчикам, осуждающее так называемую «военную спецоперацию». В тексте обращения также содержится просьба оказывать Украине помощь, но при этом владельцы сайта напоминают, что россияне и белорусы за это могут преследоваться властями их стран.

С 24 февраля текущего года, когда была начата «спецоперация», в реестр запрещённых попало множество сайтов крупных СМИ, общественных организаций, коммерческих компаний, в том числе — IT. На данный момент, по нашим подсчётам, количество заблокированных ресурсов перевалило за 2500.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с открытым миром, разрабатываемая украинской компанией GSC Game World для Microsoft Windows и Xbox Series X/S. Должна стать очередной игрой серии S.T.A.L.K.E.R.. Как и в предыдущих частях серии, действие S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl происходит в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, куда авантюристы-«сталкеры» проникают в поисках фантастических артефактов, но сталкиваются с мутантами, аномалиями и другими опасностями. Планируется, что игра будет сочетать в себе элементы жанров шутера от первого лица, survival horror и immersive sim, а также предлагать для исследования обширный открытый мир. Официальная дата выпуска — 8 декабря 2022 года.